Російська пропаганда повинна понести відповідальність за війну. Такої думки дотримується Анна Нейстат, директорка із юридичних питань проєкту Docket фонду Джорджа Клуні.

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Фонд Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice) є однією з організацій, яка відстежує роль російської пропаганди у війні Росії проти України. Там підкреслюють, що тих, хто підтримує вторгнення інформаційно, потрібно переслідувати так само як воєнних злочинців.

Анна Нейстат розповіла, що юристи працюють над двома підходами, щоб притягнути пропагандистів до відповідальності. Це звернення до Міжнародного кримінального суду з запитом про відкриття слідства у справі про причетність пропагандиста до підбурювання до геноциду. Ще один шлях - звинувачення у пропаганді війни. Така стаття є у кримінальних кодексах кількох європейських країн.

Ми зосереджені на притягненні до відповідальності найбільш очевидних російських пропагандистів, найпомітніших з них, але я свідомо не називатиму їхніх імен, тому що ми просимо прокурорів виписувати закриті ордери на арешт,

– сказала Анна Нейстат.

Правозахисниця пояснила, що російські пропагандисти часто подорожують Європою, мають посвідки на проживання. Тому вони можуть бути затримані на підставі ордера у будь-якій європейській країні та екстрадовані до країни, яка розслідує проти них кримінальну справу.

Чим раніше займався фонд Джорджа Клуні