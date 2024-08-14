Не против полить его дер*мом, – Джордж Клуни неожиданно послал на*уй Квентина Тарантино

В Голливуде разгорелся новый скандал. Джордж Клуни публично выругался в адрес своего коллеги Квентина Тарантино.

Он отметил, что не против полить его дер*мом и послал на*уй. В то же время еще в далеком 1996 году Квентин и Джордж играли братьев в культовом американском комедийном боевике "От заката до рассвета".

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Дело в том, что недавно Тарантино в одном из своих интервью назвал имена актеров, которых считает настоящими кинозвездами, среди них были Брэд Питт и другие. Когда его спросили о Джордже Клуни, сказал, что не считает его кинозвездой.

Квентин недавно наговорил обо мне всякой гадости, поэтому он меня немного раздражает. Он дал интервью, в котором называл имена кинозвезд. "Ну, а как насчет Джорджа?", – спросил журналист. Квентин ответил, что я не кинозвезда. А потом буквально сказал что-то вроде: "Назовите мне хотя бы один его фильм после 2000 года?,

– вспомнил Джордж.

Актер отметил, что ему такие высказывания очень не понравились.

Я подумал: "Так у меня вся долбаная карьера после 2000-го". И теперь я такой: ладно, чувак, иди на*уй. Я не против полить его дер*мом. Он сделал то же самое,

– сказал Клуни.

Заметим, так резко звезда "Одиннадцати друзей Оушена" высказался о своем коллеге в интервью, посвященном выходу нового фильма "Одинокие волки", где сыграл главные роли с Брэдом Питтом. Премьера фильма в Украине запланирована на 19 сентября 2024 года.