Об этом сообщило издание Page Six. Актер также объяснил свое решение и поделился планами на будущее.

Почему Джордж Клуни завершает кинокарьеру?

Джордж Клуни решил завершить свою кинокарьеру. Он заявил, что вместо постоянных съемок и работы над новыми проектами сосредоточится на благотворительности и общественных инициативах. Актер отметил, что находится на этапе, когда уже нет необходимости доказывать свою профессиональность.

Я буду заниматься вещами, которые приносят мне больше удовольствия, потому что я больше не гонюсь за карьерой,

– поделился актер.

Поэтому его фокус с карьерных амбиций сместился на личные ценности. В то же время он не исключает возможности возвращения в кино в будущем. Однако, по словам актера, это должна быть действительно хорошая работа, чтобы он согласился на роль.

Знаете, если появится хорошая роль – я ее возьму!

– добавил он.

Что интересно знать о благотворительности Джорджа Клуни?

Джордж Клуни вместе с женой Амаль Клуни основали благотворительный фонд Clooney Foundation for Justice, которому актер планирует уделять гораздо больше внимания.

В частности, фонд Джорджа Клуни занимался расследованием военных преступлений в Украине. Больше об этом можно узнать по ссылке.

Кроме того, он намерен поддерживать инициативы в сфере кино и телевидения для молодежи в Лос-Анджелес. Клуни также продолжит кураторство школы кино и телевидения Ройбала в Лос-Анджелесе, ведь стремится открывать новые возможности для талантливых студентов и помогать их голосам быть услышанными.