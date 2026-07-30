"Не знаем, уцелеет ли наш дом": Джордж Клуни сделал тревожное заявление после бегства из Франции

Голливудскому актеру вместе с женой Амаль и двумя детьми пришлось срочно покинуть свой дом на юге Франции из-за масштабных лесных пожаров.

Как сообщает People, семья эвакуировалась из своего поместья в городке Бриньоль, расположенном в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Именно этот район оказался среди тех, где огонь стремительно распространяется из-за жары, сильного ветра и продолжительной засухи.

Супруги даже обратились с письмом к мэру Бриньоля. В нем Клуни признались, что пока не знают, уцелеет ли их дом. В то же время подчеркнули: сейчас самое важное – чтобы жители города были в безопасности.

"Мы не знаем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент. Но надеемся, что вы и все жители Бриньоля остаетесь в безопасности", – говорится в письме.

Впрочем, актер не собирается просто наблюдать за ситуацией издалека. Клуни заявили, что считают себя частью местного сообщества и готовы помогать городу восстанавливаться, если пожары нанесут серьезный ущерб.



Джордж Клуни и Амаль Аламуддин покинули Францию из-за пожаров / Фото Getty Images



Именно французская ферма стала для Клуни тем самым местом, куда он сознательно переехал, чтобы сбежать от голливудской суеты. Актер неоднократно рассказывал, что хотел подарить детям спокойное детство без папарацци, красных дорожек и постоянного внимания прессы.

По данным СМИ, огонь во Франции уже охватил территорию, которая в четыре раза превышает площадь Парижа. Из-за масштабных пожаров эвакуировали сотни тысяч человек не только во Франции, но и в Испании, Италии и Греции.

К слову, пока Джордж Клуни спасал семью от масштабных пожаров, другой голливудский актер оказался в эпицентре совершенно другой драмы. Джареда Лето накрыл громкий скандал после выхода документального расследования BBC.