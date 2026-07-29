Как сообщает People, в фильме свои истории рассказали десять женщин. Девять из них признались, что впервые решились говорить об этом публично. По их словам, во время знакомства с Лето они были несовершеннолетними или совсем юными.



Джареда Лето обвинили в домогательствах / Фото Getty Images



Самая громкая часть документального фильма – показания женщин, которые утверждают, что познакомились с Лето, будучи еще несовершеннолетними. Одна рассказывает об интимных отношениях в 17 лет, другая – о насилии.

Еще одна рассказала, что Лето якобы угрожал ей в гостиничном номере. Также в фильме есть показания женщины, которая познакомилась с артистом в 16 лет и, по ее словам, получала от него звонки непристойного характера.

В BBC уверяют, что не стали полагаться только на слова героинь. Журналисты проверили часть их историй с помощью переписки, фотографий и показаний очевидцев. К тому же двое бывших сотрудников Thirty Seconds to Mars заявили, что странное поведение Джареда Лето по отношению к юным поклонницам ни для кого внутри команды не было большим секретом.

Сам Джаред Лето новые обвинения пока не комментировал. В то же время его представители ранее уже опровергали подобные упреки, появлявшиеся в СМИ.

Пока ни одно из озвученных обвинений не подтверждено судом.

А по Голливуду разрастается еще один скандал: Илон Маск публично оскорбил Энн Хэтэуэй.