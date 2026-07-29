Як повідомляє People, у стрічці свої історії розповіли десять жінок. Дев'ять із них зізналися, що наважилися говорити про це публічно вперше. За їхніми словами, під час знайомства з Лето вони були неповнолітніми або зовсім юними.



Джареда Лето звинуватили у домаганнях / Фото Getty images



Найгучніша частина документалки – свідчення жінок, які стверджують, що познайомилися з Лето ще неповнолітніми. Одна говорить про інтимні стосунки у 17 років, інша – про насильство.

Ще одна розповіла, що Лето нібито погрожував їй у готельному номері. Також у фільмі є свідчення жінки, яка познайомилася з артистом у 16 років і, за її словами, отримувала від нього дзвінки непристойного характеру.

У BBC запевняють, що не стали покладатися лише на слова героїнь. Журналісти перевірили частину їхніх історій за допомогою листування, фотографій та свідчень очевидців. До того ж двоє колишніх співробітників Thirty Seconds to Mars заявили, що дивна поведінка Джареда Лето щодо юних прихильниць ні для кого всередині команди не була великим секретом.

Сам Джаред Лето нові звинувачення поки не коментував. Водночас його представники раніше вже заперечували схожі закиди, які з'являлися в медіа.

Поки що жодне з озвучених звинувачень не підтверджене судом.

А Голівудом несеться ще один скандал, адже Ілон Маск публічно образив Енн Гетевей.



