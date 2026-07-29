Як повідомляє People, у стрічці свої історії розповіли десять жінок. Дев'ять із них зізналися, що наважилися говорити про це публічно вперше. За їхніми словами, під час знайомства з Лето вони були неповнолітніми або зовсім юними.
Джареда Лето звинуватили у домаганнях / Фото Getty images
Найгучніша частина документалки – свідчення жінок, які стверджують, що познайомилися з Лето ще неповнолітніми. Одна говорить про інтимні стосунки у 17 років, інша – про насильство.
Ще одна розповіла, що Лето нібито погрожував їй у готельному номері. Також у фільмі є свідчення жінки, яка познайомилася з артистом у 16 років і, за її словами, отримувала від нього дзвінки непристойного характеру.
У BBC запевняють, що не стали покладатися лише на слова героїнь. Журналісти перевірили частину їхніх історій за допомогою листування, фотографій та свідчень очевидців. До того ж двоє колишніх співробітників Thirty Seconds to Mars заявили, що дивна поведінка Джареда Лето щодо юних прихильниць ні для кого всередині команди не була великим секретом.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Сам Джаред Лето нові звинувачення поки не коментував. Водночас його представники раніше вже заперечували схожі закиди, які з'являлися в медіа.
Поки що жодне з озвучених звинувачень не підтверджене судом.
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