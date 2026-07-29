Як повідомляє hindustantimes, причиною конфлікту став уривок із виступу Гетевей на вечері Human Rights Campaign у вересні 2018 року. Тоді акторка говорила про рівність, права ЛГБТК+ людей, трансгендерних людей та расову інклюзивність, закликавши відмовитися від уявлення, ніби всі інші мають "обертатися" навколо білих, гетеросексуальних і цисгендерних людей.

Втім, слова акторки зовсім не вразили Ілона Маска. Навпаки – він вирішив влаштувати публічний рознос.

У серії дописів бізнесмен заявив, що Гетевей нібито просто читає чужий текст і не демонструє власного критичного мислення.

Вона просто читає сценарій, який для неї написали інші. Жодного критичного мислення тут немає, – написав Маск.



Енн Гетевей / Фото Getty Images



На цьому він не зупинився. Згодом назвав акторку "маріонеткою", заявивши, що справжнім винуватцем є автор її промови.

А фінальним акордом стала образа, яку складно назвати дипломатичною. Маск написав, що у Гетевей "маленький пташиний мозок", а також додав, що вона нібито лише повторює те, що їй говорить Голлівуд, не маючи власної думки.

Це не перший випадок

Варто зазначити, що останнім часом Маск регулярно критикує не лише саму Енн Гетевей, а й майбутній фільм "Одіссея" Крістофера Нолана, у якому вона зіграла одну з ролей.

Підприємець уже заявляв, що його штучний інтелект Grok нібито створить історично точнішу версію "Одіссеї", ніж голлівудська стрічка.

Більше того, він поширював різкі дописи про кастинг фільму, зокрема щодо Лупіти Ніонго та Еліота Пейджа. Сам Крістофер Нолан на ці випади не реагував, а Лупіта Ніонго коротко відповіла, що критика існуватиме незалежно від того, чи вступати з нею в дискусію.

Сама Енн Гетевей поки що також не коментувала слова Маска.

Схоже, у Голлівуді зараз не буває тихих днів. Поки одні знаменитості стають героями гучних публічних конфліктів, інші потерпають від масштабного витоку особистих даних. Серед постраждалих – і Анджеліна Джолі.



