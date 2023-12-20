Что стоит за успехом: Джордж Клуни сказал, что карьера Мэттью Перри не принесла ему счастья

Актер Джордж Клуни выразил мнение, что Мэттью Перри не наслаждался счастьем во время работы над сериалом "Друзья". Это было связано со страстью к алкоголю и наркотикам.

Узнайте, почему Клуни считает, что Мэтью Перри, который умер 28 октября, не был счастлив во время съемки ситкома "Друзья".

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Джордж Клуни заявил, что карьера Мэттью Перри не обеспечила ему душевного равновесия

Джордж Клуни поделился, что Мэттью Перри всегда мечтал об участии в ситкоме, и его мечта сбылась в виде легендарной роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Он говорил мне: Я просто хочу попасть в ситком, чувак. Я просто хочу попасть в обычный ситком – и я буду самым счастливым человеком на земле. Он попал в один из лучших ситкомов в истории, но счастливым он не стал – радости ему это не принесло,

– сказал Клуни.

На первый взгляд, любимый персонаж, Чендлер, которого обожают зрители, всегда казался беззаботным и положительным персонажем. От его юмора фанатеют и разбирают фразы на цитаты.

Однако на самом деле из-за вредных привычек к алкоголю и запрещенным веществам съемки тяжело давались актеру.

Клуни сказал, что они оба снимались в "Друзьях", но никто до конца не знал, что происходит с Мэттью.

Мы только знали, что он несчастлив – Мэттью тайно принимал 12 таблеток виконина в день,

– добавил актер.

Клуни подчеркнул, что богатство и слава не гарантируют счастья – удовольствие от жизни и внутренняя гармония является главным для счастливой жизни.

Мэттью Перри сыграл Чендлера в "Друзьях"

Актер ранее признавал, что не может просматривать сериал "Друзья", поскольку он напоминает ему об очень тяжелых периодах. Именно во время съемок актер переживал свой пик наркозависимости.

Однако зрители обожают этот сериал, в частности роль саркастического Чендлера Бинга, которого сыграл Мэттью Перри. Это персонаж, который всегда умел метко подшутить и поднять настроение всем вокруг.