Дізнайтесь, чому Клуні вважає, що Меттью Перрі, який помер 28 жовтня, не був щасливим під час знімання ситкому "Друзі".

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Джордж Клуні заявив, що кар'єра Меттью Перрі не забезпечила йому душевної рівноваги

Джордж Клуні поділився, що Меттью Перрі завжди мріяв про участь у ситкомі, і його мрія збулася у вигляді легендарної ролі Чендлера Бінга у серіалі "Друзі".

Він говорив мені: Я просто хочу потрапити в ситком, чувак. Я просто хочу потрапити у звичайний ситком – і я буду найщасливішою людиною на землі. Він потрапив до одного з найкращих ситкомів в історії, але щасливим він не став – радості йому це не принесло,

– сказав Клуні.

На перший погляд, улюблений персонаж, Чендлер, якого обожнюють глядачі, завжди здавався безтурботним і найпозитивнішим персонажем. Від його гумору фанатіють та розбирають фрази на цитати.

Однак насправді через шкідливі звички до алкоголю та заборонених речовин, зйомки важко давалися акторові.

Клуні сказав, що вони обидва знімалися у "Друзях", але ніхто до кінця не знав, що відбувається з Меттью.

Ми тільки знали, що він нещасливий – Меттью таємно приймав 12 таблеток вікодину на день,

– додав актор.

Клуні підкреслив, що багатство та слава не гарантують щастя – задоволення від життя і внутрішня гармонія є головним для щасливого життя.

Меттью Перрі зіграв Чендлера у "Друзях"

Актор раніше визнавав, що не може переглядати серіал "Друзі", оскільки він нагадує йому про дуже тяжкі періоди. Саме під час зйомок актор переживав свій пік наркозалежності.

Однак глядачі обожнюють цей серіал, зокрема, роль саркастичного Чендлера Бінга, якого зіграв Меттью Перрі. Це персонаж, який завжди вмів влучно пожартувати та підняти настрій усім навколо.