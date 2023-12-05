У актеров был роман на протяжении трех месяцев. Читайте в материале, что сказала Джулия Робертс о смерти Перри, а также, что Мэттью писал о бывшей возлюбленной в своих мемуарах.

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Джулия Робертс о смерти Мэттью Перри

В 90-х годах лауреат премии Оскар присоединилась к списку актеров, снявшись в одном из эпизодов второго сезона телесериала "Друзья". После съемок у нее был короткий трехмесячный роман с актером, исполнившим роль Чендлера Бинга.

Джулия Робертс и Мэттью Перри в сериале "Друзья": смотрите видео онлайн

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. После шести недель молчания и уклонения от вопросов на эту тему, Джулия Робертс дала комментарий по поводу смерти бывшего любимого.

Внезапная смерть любого в таком молодом возрасте разбивает сердце. Я думаю, что, знаете, это просто помогает всем нам просто ценить то, что мы имеем, и продолжать развиваться лучше,

– написала Робертс.

Мэттью Перри писал о Джулии в своих мемуарах

Там он вспомнил, что был влюблен, но встречаться с Робертсом было трудно.

Встречаться с Джулией Робертс было для меня слишком тяжело. Я был постоянно уверен, что она со мной разведется. Почему бы и нет? Мне было мало; Меня никогда не хватит; Я был сломан, изогнут, нелюбим, неприятн,

– писал Мэттью.

Впрочем, их короткая история любви начиналась красиво. Мэтью Перри отсылал Джулии охапки красных роз с записками.

Я прислал ей три дюжины красных роз, и на листовке было написано: "Единственное, что интереснее, чем перспектива твоего участия в шоу, это то, что я наконец-то имею повод прислать тебе цветы",

– признавался Мэттью Перри.