У акторів був роман впродовж трьох місяців. Читайте в матеріалі, що сказала Джулія Робертс про смерть Перрі, а також, що Меттью писав про колишню кохану у своїх мемуарах.

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Джулія Робертс про смерть Меттью Перрі

У 90-х роках лауреатка премії Оскар приєдналася до списку акторів, знявшись в одному з епізодів другого сезону телесеріалу "Друзі". Після зйомок у неї був короткий тримісячний роман із актором, який виконав роль Чендлера Бінга.

Джулія Робертс та Меттью Перрі у серіалі "Друзі": дивіться відео онлайн

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Після шести тижнів мовчання і ухиляння від питань на цю тему, Джулія Робертс таки дала коментар стосовно смерті колишнього коханого.

Раптова смерть будь-кого в такому молодому віці розбиває серце. Я думаю, що, знаєте, це просто допомагає всім нам просто цінувати те, що ми маємо, і продовжувати розвиватися якнайкраще,

– написала Робертс.

Меттью Перрі писав про Джулію у своїх мемуарах

Там він пригадав, що був закоханий, але зустрічатись із Робертс було для нього заважко.

Зустрічатися з Джулією Робертс було для мене занадто важко. Я був постійно впевнений, що вона зі мною розлучиться. Чому б і ні? Мені було замало; Мене ніколи не вистачить; Я був зламаний, зігнутий, нелюбимий, неприємний,

– писав Меттью.

Утім, їхня коротка історія кохання починалась красиво. Меттью Перрі відсилав Джулії оберемки червоних троянд із записками.

Я надіслав їй три дюжини червоних троянд, і на листівці було написано: "Єдине, що цікавіше, ніж перспектива твоєї участі у шоу, це те, що я нарешті маю привід надіслати тобі квіти",

– зізнавався Меттью Перрі.