Об этом актриса рассказала в новом интервью Алине Доротюк. Костен также подчеркнула, что уважает выехавших из страны российских коллег, выражающих четкую позицию относительно войны.

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Екатерина Кистень высказалась о "хороших россиянах"

"Они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – 24 Канал), потому что это их касается больше, чем кого-либо. Они все несут за это внутреннюю ответственность. Они все включились в работу гуманитарную. Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом", – сказала Екатерина.

Актриса объяснила, что уважает российских коллег с антивоенной позицией, а об оставшихся в стране сказала следующее: "К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь – значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям".

Кроме этого, Екатерина отметила, что к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относится с большим уважением и благодарностью: "Он особый человек".

Что известно о Екатерине Кистень Заслуженная артистка Украины. За роль Насти Ермаковой в известном сериале "Когда мы дома" получила телевизионную премию "Телезвезда". За последние годы снялась в проекте "Любовь и блоггеры" и "Моя любимая Страшка".

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