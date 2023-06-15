Об этом актриса рассказала в новом интервью Алине Доротюк. Костен также подчеркнула, что уважает выехавших из страны российских коллег, выражающих четкую позицию относительно войны.
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Екатерина Кистень высказалась о "хороших россиянах"
"Они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – 24 Канал), потому что это их касается больше, чем кого-либо. Они все несут за это внутреннюю ответственность. Они все включились в работу гуманитарную. Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом", – сказала Екатерина.
Актриса объяснила, что уважает российских коллег с антивоенной позицией, а об оставшихся в стране сказала следующее: "К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь – значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям".
Кроме этого, Екатерина отметила, что к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относится с большим уважением и благодарностью: "Он особый человек".
Что известно о Екатерине КистеньЗаслуженная артистка Украины. За роль Насти Ермаковой в известном сериале "Когда мы дома" получила телевизионную премию "Телезвезда". За последние годы снялась в проекте "Любовь и блоггеры" и "Моя любимая Страшка".
Реакция украинцев
- "Все "неоднозначно" в безопасной Швеции, а в Украине людям под обстрелами все очень и очень однозначно";
- "Екатерина очень откровенна в этом интервью, спасибо за все, что вы делаете в Швеции для того, чтобы люди знали о войне, но действительно для того, чтобы все было "однозначно" нужно быть в Украине";
- На спиче о страждущих русских, об уважении к уехавшим, у меня полились матерные слова! Давайте их вознесем в ранг святых! Противно! Расскажи об глазах и страданиях людям, оставшимся без домов, людям, которые потеряли все: детей, семью, дома! Сидя в Швеции, можно транслировать гуманизм гуманный";
- "Екатерина – талантливая актриса. Но есть ощущение, что, находясь за границей, не особо понимает, что мы здесь переживаем каждый день";
- "Очень странно слышать о хороших россиянах. У нас гибнут люди каждый день".