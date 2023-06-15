Про це акторка розповіла в новому інтерв’ю Аліні Доротюк. Кістень також наголосила, що поважає російських колег, які виїхали з країни й висловлюють чітку позицію щодо війни.
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Катерина Кістень висловилася про "хороших росіян"
"Вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – 24 Канал), тому що це їх стосується більше, ніж будь-кого. Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність. Вони всі включилися в роботу гуманітарну. Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському", – сказала Катерина.
Акторка пояснила, що поважає російських колег з антивоєнною позицією, а про тих, що залишилися в країні сказала таке: "На жаль, ця величезна країна, в якій одиниці роблять протести, сама перемелює ці одиниці. І тому вимагати від цих одиниць вийти з плакатом на площу – це означає убити себе, засунути себе за ґрати, знищити свою сім’ю. Я не можу таке пропонувати людям".
Крім цього, Катерина відзначила, що до Президента України Володимира Зеленського ставиться з великою повагою та вдячністю: "Він особлива людина".
Що відомо про Катерину КістеньЗаслужена артистка України. За роль Насті Єрмакової у відомому серіалі "Коли ми вдома" отримала телевізійну премію "Телезірка". За останні роки знялася в проєкті "Любов і блогери" та "Моя улюблена Страшко".
Реакція українців
- "Все "неоднозначно" в безпечній Швеції, а в Україні людям під обстрілами все дуже і дуже однозначно";
- "Катерина дуже відверта в цьому інтерв’ю, дякую за все, що ви робите у Швеції для того, щоб люди знали про війну, але, дійсно, для того, щоб все було "однозначно" потрібно бути в Україні";
- На спічі про стражденних росіян, про повагу до тих, які виїхали, в мене полились матюки! Давайте їх піднесемо до рангу святих! Гидко! Розкажи про очі та страждання людям, які залишились без домівок, людям, які втратили все: дітей, родину, будинки! Сидячи у Швеції, можна транслювати гуманізм гуманний";
- "Катерина – талановита акторка. Але є відчуття, що, знаходячись за кордоном, не особливо розуміє, що ми тут переживаємо кожного дня";
- "Дуже дивно чути про хороших росіян. У нас гинуть люди щодня".