Здесь много рисков, – звезда "Когда мы дома" заявила, что не может забеременеть

Актриса Екатерина Кистень, известная своими ролями во многих украинских фильмах и сериалах. С начала большой войны актриса выехала из Украины и нашла убежище в Швеции.

Там жизнь Екатерины перевернулась с ног на голову. Сейчас актриса влюблена и строит отношения с иностранцем. Знаменитость призналась, что уже готова к отцовству, однако ее проблемы со здоровьем непосредственно влияют на то, что она не может забеременеть.

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Екатерина Кистень имеет проблемы со здоровьем: что известно

Несмотря на наличие европейской медицины и других возможностей, актриса поделилась, что длительный период откладывала свое лечение. Екатерина Кистень заявила, что из-за этих проблем со здоровьем она не может забеременеть.

Я не смогла восстановить свое здоровье с помощью европейской медицины, потому что еще этим настолько не занималась. Я знаю, что это нельзя откладывать, но я откладываю, у меня куча других вопросов. Это о приоритетах, которые я не умею расставлять,

– сказала Екатерина.

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Актриса также выразила беспокойство из-за своего возраста. Она говорит, что существует много рисков, связанных с невозможностью вынашивать и рожать детей. Екатерина подчеркнула, что раньше она думала о себе как о человеке, который не хочет иметь детей, но теперь понимает, что это не так.

Это не мое решение, не мое сознание чайлдфри. Так было до определенного времени, но я давно уже понимаю, что нет, это не так. Но у меня есть страх, что уже возраст и здесь есть такое, если серьезно об этом говорить, здесь много рисков. И здесь, опять-таки, свои вопросы надо решить. Это не так просто,

– сказала Кистень.

Однако, 44-летняя знаменитость добавила, что все же планирует родить ребенка.

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