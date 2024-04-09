Там життя Катерини перевернулось з ніг на голову. Зараз акторка закохана та будує стосунки з іноземцем. Знаменитість зізналася, що вже готова до батьківства, проте її проблеми зі здоров'ям безпосередньо впливають на те, що вона не може завагітніти.

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Катерина Кістень має проблеми зі здоров'ям: що відомо

Попри наявність європейської медицини та інших можливостей, актриса поділилась, що тривалий період відкладала своє лікування. Катерина Кістень заявила, що через ці проблеми зі здоров'ям вона не може завагітніти.

Я не змогла відновити своє здоров'я за допомогою європейської медицини, бо ще цим настільки не займалася. Я знаю, що це не можна відкладати, але я відкладаю, у мене купа інших питань. Це про пріоритети, які я не вмію розставляти,

– сказала Катерина.

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Акторка також висловила занепокоєння через свій вік. Вона каже, що існує багато ризиків, пов'язаних з неможливістю виношувати та народжувати дітей. Катерина підкреслила, що раніше вона думала про себе як про людину, яка не хоче мати дітей, але тепер розуміє, що це не так.

Це не моє рішення, не моя свідомість чайлдфрі. Так було до певного часу, але я давно уже розумію, що ні, це не так. Але у мене є страх, що уже вік і тут є таке, якщо серйозно про це говорити, тут багато ризиків. І тут, знову таки, свої питання треба вирішити. Це не так просто,

– сказала Кістень.

Однак, 44-річна знаменитість додала, що все ж планує народити дитину.

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