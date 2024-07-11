8 июля оккупанты нанесли значительные удары по столице и другим городам Украины. В результате этого обстрела была разрушена квартира ее отца.

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Российская ракета разрушила квартиру отца Екатерины Кистень: смотрите фото

Знаменитость поделилась жуткой новостью на своей странице в соцсетях. 44-летняя актриса обратилась к своей аудитории с просьбой о помощи в восстановлении жилья ее отца.

Она рассказала о разрушенной квартире в результате ракетного удара по Киеву 8 июля, призывая неравнодушных людей поддержать ее семью в это трудное время.

8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже задело. На этих фотографиях разрушенная квартира моего отца. Киев, Голосеевский район,

– написала Екатерина Кистень.

Украинская актриса отметила, что, к счастью, ее папа не пострадал в результате ракетного обстрела. Она отметила, что с ним все в порядке. Отец Кистень пытается сохранять позитивный настрой, несмотря на сложные обстоятельства, правда, Екатерина говорит, что точно знает, как трудно ему внутри.