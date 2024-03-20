Поддержка Украины и новые киноработы: где сейчас и чем занимается Екатерина Кузнецова

Популярная актриса Екатерина Кузнецова, известная своими ролями в сериалах "Кухня", "Анка с Молдаванки" и фильме "Скажене весілля-2", в течение 13 лет жила и строила карьеру в России. Однако после начала полномасштабной войны она разорвала все связи со страной-агрессором.

Актриса выразила четкую позицию и поддержку Украине. Читайте в материале Кино 24, где сейчас Екатерина Кузнецова и чем занимается.

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Где сейчас Екатерина Кузнецова

Как рассказывала сама Екатерина Кузнецова, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, она была в Испании, а ее родные – в Киеве. После начала большой войны Екатерина открыто говорит о геноциде украинского народа.

Кроме этого, известно, что актриса отказалась от всех съемок в российских лентах и сериалах.

Она переехала вместе со своим мужем-россиянином Максимом в Испанию. В частности, речь идет об острове Тинерифе, где сейчас Екатерина и проживает.

Также актриса приезжает в Украину. Собственно недавно она находилась в Киеве, чем и поделилась со своими подписчиками.

Чем занимается Екатерина Кузнецова

Актриса на своей странице в социальной сети в начале ноября 2023 года рассказала, что она 1,5 года от начала полномасштабного вторжения была без своей профессии.

Без чего я не представляю свою жизнь, потому что ничем другим никогда не хотела и не собиралась заниматься. Думала ли я тогда, что этот день наступит и я снова почувствую себя как рыба в воде на съемочной площадке!? Конечно – нет. Никто ничего не знал,

– поделилась мыслями Екатерина Кузнецова.

Так, актриса рассказала, что она снялась в новом коротком метре. Тогда же она отметила, что, хоть съемки длились всего 2 дня, для Екатерины – это ее возвращение в кино. Актриса приоткрыла детали, о чем будет эта картина.

По ее словам, это "история, которая не пройдет мимо ни одного украинца, потому что эта история о нас (украинцах – 24 Канал) и последствиях войны".

Впоследствии Екатерина порадовала подписчиков новостями о съемках ленты "Мое кино", в которой она сыграет девушку Сашу.

Поэтому, зрители смело могут посмотреть новую киноработу, в которой снялась Екатерина Кузнецова, что расскажет об истории любви, которая возвращает к жизни.

Также в соцсети актриса делится кадрами и видео спектакля, в котором она играет одну из главных ролей, под названием "Счастливый день". Ее партнерами в этом спектакле стали Михаил Пшеничный и Любава Грешнова, которые также после начала полномасштабного вторжения выехали из России.

О чем новый сериал, с участием Екатерины Кузнецовой

По сюжету, Саша – мастерская кондитерка. Даня – талантливый сценарист.

Даня считается пропавшим без вести во время волонтерской поездки на фронт, а детище Саши – кофейню разрушили обломки российской ракеты.

Однако, чтобы сделать ремонт необходимы средства, которых у Саши нет. Так, она решает принять предложение продюсера телеканала, для которого ее бывший создавал сценарий, и закончить работу. Однако, когда девушка получила ноутбук мужа и его записки об их совместной жизни, о которой он хотел снять сериал, Саша понимает, что в их отношениях было все иначе, чем ей раньше казалось..

Интересно, что показ сериала стартовал 24 февраля – именно на вторую годовщину начала полномасштабной войны.

"Мое кино": смотрите онлайн трейлер сериала

Отказ сниматься в России

Как отмечалось ранее, Екатерина Кузнецова отказалась сниматься в России. Актриса покинула территорию страны-агрессора и отметила, что не собирается ни возвращаться туда, ни продолжать строить свою свою свою карьеру там.

Однако нашлись люди, которые сомневаются в радикальности слов Екатерины и предполагают, что на такое ее решение мог повлиять отец – бывший игрок "Динамо" Олег Кузнецов.

Поэтому, актриса отметила, что отец не влиял никак на ее решение. Для нее все было очевидно, она не собиралась сидеть в России, пока ее родные в Украине замечают ракеты над своим домом.