Акторка висловила чітку позицію та підтримку Україні. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз Катерина Кузнєцова та чим займається.

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Де зараз Катерина Кузнєцова

Як розповідала сама Катерина Кузнєцова, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України, вона була в Іспанії, а її рідні – у Києві. Після початку великої війни Катерина відкрито говорить про геноцид українського народу.

Крім цього, відомо, що акторка відмовилася від усіх знімань в російських стрічках та серіалах.

Вона переїхала разом зі своїм чоловіком-росіянином Максимом до Іспанії. Зокрема, йдеться про острів Тинерифе, де зараз Катерина й проживає.

Також акторка приїжджає в Україну. Власне нещодавно вона перебувала в Києві, чим і поділилася зі своїми підписниками.

Чим займається Катерина Кузнєцова

Акторка на своїй сторінці в соціальній мережі на початку листопада 2023 року розповіла, що вона 1,5 року від початку повномасштабного вторгнення була без своєї професії.

Без чого я не уявляю своє життя, бо нічим іншим ніколи не хотіла і не збиралась займатись. Чи думала я тоді, що цей день настане і я знову відчую себе як риба в воді на знімальному майданчику !? Звісно – ні. Ніхто нічого не знав,

– поділилася думками Катерина Кузнєцова.

Так, акторка розповіла, що вона знялася в новому короткому метрі. Тоді ж вона зазначила, що, хоч знімання тривали лише 2 дні, для Катерини – це її повернення в кіно. Акторка привідкрила деталі, про що буде ця картина.

За її словами, це "історія, яка не пройде повз жодного українця, бо ця історія про нас (українців – 24 Канал) і наслідки війни".

Згодом Катерина потішила підписників новинами про зйомки стрічки "Моє кіно", в якій вона зіграє дівчину Сашу.

Відтак, глядачі сміливо можуть переглянути нову кінороботу, в якій знялася Катерина Кузнєцова, що розповість про історію кохання, яка повертає до життя.

Також у соцмережі акторка ділиться кадрами та відео вистави, в якій вона грає одну з головних ролей, під назвою "Щасливий день". Її партнерами в цій виставі стали Михайло Пшеничний та Любава Грєшнова, які також після початку повномасштабного вторгнення виїхали з Росії.

Про що новий серіал, за участі Катерини Кузнєцової

За сюжетом, Саша – майстерна кондитерка. Даня – талановитий сценарист.

Даня вважається зниклим безвісти під час волонтерської поїздки на фронт, а дітище Саші – кав'ярню зруйнували уламки російської ракети.

Однак, щоб зробити ремонт необхідні кошти, яких у Саші немає. Так, вона вирішує прийняти пропозицію продюсера телеканалу, для якого її колишній створював сценарій, і закінчити роботу. Однак, коли дівчина отримала ноутбук чоловіка і його записки про їхнє спільне життя, про яке він хотів зняти серіал, Саша розуміє, що в їхніх стосунках було все інакше, ніж їй раніше здавалося…

Цікаво, що показ серіалу стартував 24 лютого – саме на другі роковини початку повномасштабної війни.

"Моє кіно": дивіться онлайн трейлер серіалу

Відмова зніматися в Росії

Як зазначалося раніше, Катерина Кузнєцова відмовилася зніматися в Росії. Акторка покинула територію країни-агресорки і зазначила, що не збирається ні повертатися туди, ані продовжувати будувати свою свою кар'єру там.

Проте знайшлися люди, які вагаються у радикальності слів Катерини й припускають, що на таке її рішення міг повпливати батько – колишній гравець "Динамо" Олег Кузнєцов.

Відтак, акторка зазначила, що батько не впливав ніяк на її рішення. Для неї все було очевидно, вона не збиралася сидіти у Росії, поки її рідні в Україні помічають ракети над своїм будинком.