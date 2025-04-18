Поэтому теперь Екатерина ответила на слухи, действительно ли ее возлюбленный-россиянин хочет стать получить украинский паспорт. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Славе Демину.

Смотрите также О депрессии, любимого, украинизации: искренний разговор со звездой "Парочки следователей" Юлией Буйновской

Катя Кузнецова ответила, действительно ли ее избранник-россиянин получает паспорт Украины

Кузнецова опровергла слухи о том, что ее возлюбленный планирует получить паспорт Украины. Она отметила, что сейчас он занимается оформлением испанского гражданства.

Ранее актриса делилась, что Аплин имел желание стать гражданином Украины, поскольку искренне восхищается страной и ее народом, однако пока это остается невозможным.

Это неправда. Это просто кто-то там что-то сказал, придумал. Он сейчас заботится об испанском гражданстве, учитывая, что он это делал еще с 2016 года. Он в процессе, потому что для того, чтобы его получить, ему надо определенное время быть там, карточка резидента, еще вид на жительство иметь,

– объяснила Екатерина.

Интервью Екатерины Кузнецовой: смотрите видео онлайн

Екатерина Кузнецова рассказала, что она работает в Украине, ее избранник – на Шри-Ланке, а их общая база, где они живут, находится на Тенерифе. По ее словам, на Тенерифе у него нет никакого бизнеса. Также она призналась, что они размышляют над переездом в Валенсию, поскольку им не хватает континентальной части и немного атмосферы большого города.