К этому она поделилась, что в Украине часто к россиянам относились лучше, чем к украинцам на съемочной площадке. У них были лучшие роли и высшие гонорары. Вроде бы такие условия и спровоцировали звезду уехать в россию.

Читайте также Добронравов, поддержавший российских оккупантов, отказался от съемок в 8 сезоне "Сватов"

Кузнецова о съемках в России и Украине

Об этом Кузнецова заявила в интервью Алине Доротюк для ее ютуб-канала. По словам актрисы, украинцам даже не давали возможности раскрыть свой талант. В свои 22 года артистка ощущала комплекс неполноценности по поводу своего профессионализма.

Ты приходишь на площадку – и там эта московская актриса в главной роли, и думаешь: "Бля*а, что у нее кожа какая-то не такая или маникюр?",

– поделилась она.

Поэтому в 2009 году Кузнецова уехала в москву, чтобы "узнать, как там все происходит".

Актриса дополнила, что после аннексии Крыма однажды приехала в Украину, надеясь, что российских актеров будет меньше, но не все произошло.

Я помню, что приезжаю в Киев, когда уже есть Миротворец, эти списки. Я такая думаю, ну все, класс, сейчас украинские артисты начнут сниматься... И я вижу: сидит Антон Батырев. Спрашиваю, как он попал, мне говорят: "Ему сделали карточку резидента на два года". У всех россиян карта резидента... Если бы я видела, что они в чем-то более талантливы, чем мы, я бы тогда поняла, а так..." – рассказала актриса.

"Для меня было принципиально не сниматься с отбросом Охлобыстиным"

Сейчас Кузнецова говорит, сейчас ей стыдно, что в 2014 году она не покинула россию.

Я не понимала, насколько это серьезно и каковы последствия. У меня было столько работы… А я до работы голодна. У меня были контракты, я понимала, что не могу подводить людей,

– сказала она.

Она также дополнила, что имеет принципиальную позицию – не сниматься в оккупированном россиянами Крыму. "Мне предлагали, но я последний раз была в Крыму, пожалуй, в 2008 году. Меня неоднократно пытались прогнуть. Но я говорила, что там сниматься не буду. Так же как для меня было принципиально не сниматься с отбросом Охлобыстиным. Я знаю, что это непрофессионально, но когда я увидела, что он говорил об Украине, я сказала, что не войду с ним в кадр", – дополнила она.

Кстати, Кузнецова – не первая в Украине актриса, заявившая о унижении украинских актеров в Украине. Об этом ранее говорили Тарас Цымбалюк и Ольга Сумская.

Кто такая Екатерина Кузнецова

Отметим, Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь эксигровца киевского "Динамо" Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко. С 2011 переехала жить в москву.

Известна своими ролями в проектах:

"Кухня";

"Строкой";

"Знахарь";

"Кто ты?";

"Бешеная свадьба-2".

Кузнецова полгода прожила с россиянином Евгением Проценым, а позже ее любимым стал Максим Аплин – бизнесмен, владелец серф-школы на Шри-Ланке.

После войны Екатерина заняла четкую позицию и больше не планирует возвращаться в Россию, где у нее остались два кота и частный дом, который она планирует продать. Родители Кузнецовой живут в Киеве.