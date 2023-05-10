Екатерина Сергеева в эфире утреннего телешоу показала свою работу во всей красе. Она в прямом эфире не только поделилась тонкостями своей профессии, но на отрывке видео с Маргаритой Симоньян продемонстрировала свой талант.

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Высмеяла ложь пропагандистки

"Воспринимаем это как мастер-класс, в чем состоит искусство дубляжа. Вот мы смотрим на все наклоны, на ее эмоции мы тоже смотрим. То есть сейчас буду думать, что, например, сюда вкладывать", – говорит в начале Сергеева.

А через считанные секунды нас ожидала настоящая магия. Мы получили возможность смотреть речь пропагандистки, но с правильным дубляжем.

Ох, вы знаете, меня уже немного тошнит от самой себя. Столько врать? Поверьте это нелегко. И мне заплатили за три дня лжи, а я работаю круглый год. Поэтому, знаете ли, это… это несправедливо, согласитесь,

– озвучивает пропагандистку Сергеева.

К слову, накануне Екатерина Сергеева разорвала сеть дубляжем позорного интервью Ани Лорак. Видео мгновенно стало настолько вирусным, что его распространяют по сей день.

Главная "боброедка" страны, по версии украинской актрисы дубляжа, жаловалась на то, что вокруг уж слишком пахнет ложью. В частности, от пришедших на шоу. И она бы с радостью перестала лгать, надеясь, что ей доплатят разницу.

Украинский дубляж разоблачил Маргариту Симоньян: смотрите видео

И пока Екатерина Сергеева позволила нам насладиться правильным дубляжем Симоньян, другая российская пропагандистка буквально звереет. Гости Ольги Скабеевой понимают, что скоро нужно будет возвращать оккупированные территории.

Россияне готовы сдавать территории

Так, в одном из выпусков ее шоу, российские пропагандисты начали жаловаться. Один из так называемых военкоров сетовал на ситуацию в Запорожье. Мол, там большое напряжение. Более того, ВСУ нащупывают оборону захватчиков.

ВСУ нащупывают оборону ежедневно. Нельзя говорить, что большими силами, но идет планомерное действие по разоблачению наших оборонительных рубежей по разоблачению позиций нашей артиллерии. Участились удары по тылам. Это не будет легкая прогулка, нам придется очень тяжело, будут тяжелые экзамены, возможны территориальные потери,

– жаловался он.

Один из экспертов отметил, что удержание Мелитополя будет для России огромным достижением. Сама же Скабеева переживает, что в дальнейшем "освобождение" городов не будет происходить. Максимум оккупантов – бороться за те, которые они уже захватили. Но и здесь их скоро ожидает фиаско.