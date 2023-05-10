Катерина Сергеєва в ефірі ранкового телешоу показала свою роботу у всій красі. Вона в прямому ефірі не лише поділилася тонкощами своєї професії, а й на уривку відео з Маргаритою Симоньян продемонструвала свій талант.

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Висміяла брехню пропагандистки

"Сприймімо це як майстер-клас, у чому полягає мистецтво дубляжу. От ми дивимося на всі нахили, на її емоції ми теж дивимось. Тобто зараз буду думати, що, наприклад, сюди вкладати", – каже на початку Сергеєва.

А через лічені секунди на нас очікувала справжня магія. Ми отримали можливість дивитися промову пропагандистки, але з правильним дубляжем.

Ох, ви знаєте, мене вже трохи верне від самої себе. Стільки брехати? Повірте, це нелегко. І мені заплатили за три дні брехні, а я працюю цілий рік. Тому, знаєте, це… це несправедливо, погодьтеся,

– озвучує Сергеєва пропагандистку.

До слова, напередодні Катерина Сергеєва розірвала мережу дубляжем ганебного інтерв'ю Ані Лорак. Відео миттєво стало настільки вірусним, що його поширюють досі.

Головна "боброїдка" країни, за версією української акторки дубляжу, бідкалася на те, що навколо надто вже тхне брехнею. Зокрема, від тих, хто прийшов на шоу. І вона б з радістю вже припинила брехати, надіючись, що їй доплатять різницю.

Український дубляж викрив Маргариту Симоньян: дивіться відео

І поки Катерина Сергеєва дозволила нам насолодитися правильним дубляжем Симоньян, інша російська пропагандистка буквально звіріє. Гості Ольги Скабєєвої розуміють, що скоро потрібно буде повертати окуповані території.

Росіяни готові здавати території

Так, в одному з випусків її шоу, російські пропагандисти почали бідкатися. Один з так званих воєнкорів нарікав на ситуацію на Запоріжжі. Мовляв, там неабияка напруга. Ба більше, ЗСУ намацують оборону загарбників.

ЗСУ намацують оборону щоденно. Не можна говорити, що великими силами, але йде планомірна дія щодо викриття наших оборонних рубежів, по викриттю позицій нашої артилерії. Стали частішими удари по тилах. Це не буде легка прогулянка, нам доведеться дуже важко, будуть важкі іспити, можливі територіальні втрати,

– скаржився він.

Один з експертів зазначив, що утримання Мелітополя буде для Росії величезним досягненням. Сама ж Скабєєва переймається, що надалі "звільнення" міст не відбуватиметься. Максимум окупантів – боротися за ті, які вони вже захопили. Але й тут на них невдовзі очікує фіаско.