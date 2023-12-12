Появились хорошие новости: муж Екатерины Тишкевич сообщил об улучшении состояния жены

Актер Валентин Томусяк снова поделился новостями и рассказал о состоянии своей жены, Екатерины Тишкевич, которая больше недели находится на интенсивной терапии.

Валентин Томусяк сообщил об этом в инстаграмме и рассказал об улучшении состояния Екатерины Тишкевич, однако отметил, что есть некоторые нюансы.

Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Валентин Томусяк сообщил об улучшении самочувствия Екатерины Тишкевич

В частности, актер сказал, что физически его жена чувствует себя гораздо лучше и постепенно восстанавливается, но эмоционально психологическое состояние Екатерины Тишкевич остается очень плохим.



Инстаграмм Валентина Томусяка / Скриншот

Екатерина Тишкевич в больнице: что произошло

10 декабря сообщили, что в течение недели актриса находится в реанимации. Коллеги и родственники начали сбор средств для оплаты ее лечения. Валентин Томусяк, муж актрисы, рассказал, что врачи обнаружили у Екатерины сепсис. К счастью, пациентка показывает положительную динамику, ее вывели из медицинского сна и снабдили кислородной маской.

Раньше актриса долго боролась с непонятным диагнозом, периодически сталкиваясь с сильной головной болью. С началом полномасштабной войны болезнь начала прогрессировать, и в октябре 2022 года установили диагноз – соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга.