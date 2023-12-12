Валентин Томусяк повідомив про це в інстаграмі та розповів про покращення стану Катерини Тишкевич, утім, зазначив, що є деякі нюанси.

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Валентин Томусяк повідомив про покращення самопочуття Катерини Тишкевич

Зокрема, актор сказав, що фізично його дружина почуває себе значно краще і поступово відновлюється, але емоційно-психологічний стан Катерини Тишкевич залишається дуже поганим.



Інстаграм Валентина Томусяка / Скриншот

Катерина Тишкевич у лікарні: що сталось

10 грудня повідомили, що протягом тижня акторка перебуває в реанімації. Колеги та родичі почали збір коштів для оплати її лікування. Валентин Томусяк, чоловік акторки, розповів, що лікарі виявили у Катерини сепсис. На щастя, пацієнтка показує позитивну динаміку, її вивели з медичного сну та забезпечили кисневою маскою.

Раніше акторка тривалий час боролася з незрозумілим діагнозом, періодично стикаючись із сильним головним болем. З початком повномасштабної війни хвороба почала прогресувати, і у жовтні 2022 року встановили діагноз – соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку.