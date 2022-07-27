"Отчаяние, гнев, бессилие": актриса Екатерина Тишкевич получила нелестное известие из больницы в Дании

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которую мучают страшные головные боли, все еще ищет причину своей болезни. Она готовила к лечению заграницей, однако получила нелестное известие из больницы в Дании – ее не смогут принять до октября 2022 года.

Екатерина уже около 8-ми лет терпит сильную головную боль. В настоящее время звезда вынуждена принимать токсический препарат, "с которым немного легче".

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Актриса Екатерина Тишкевич рассказала о своем состоянии

В последний месяц звезда ждала ответа от Дании с датой консультации. Сегодня она ее получила: "Не раньше октября".

Отчаяние, гнев, бессилие. Я понимаю, что это лучший центр в Европе, но… Мы не теряли времени, искали и в Украине, по десятому кругу… Обследование, новые взгляды, новые лекарства. Неврологи, психиатры, нейрохирурги. Молитвы, службы в церкви, иконы. Прислушивалась почти ко всем вашим советам, но, к сожалению, не подействовало ни одно новое вмешательство,

– написала она.

Екатерина сообщила, что сейчас ее посадили на один очень токсичный препарат, который ни в коем случае нельзя принимать долго. "Но с ним стало немного легче, сейчас я хотя бы могу представить себе путь за границу", – сообщила она.

Пока Екатерина ждала ответа из больницы Дании, нашла еще один очень крутой неврологический институт в Италии. "По описанию то, что нужно, – поделилась звезда. Забрасывала их письмами последнюю неделю и имела определенный успех – мне отвечали".

Актриса ждет окончательного подтверждения от главной профессора института и очень надеется, что вскоре поедет туда. "А там, дай Бог, найдем причину и подберем лечение, или хотя бы то лекарство, которое можно принимать всю жизнь, чтобы эта функциональная обломка в мозгу, не мешала жить полной жизнью и минимально выражалась побочными реакциями", – дополнила она.

К новому сообщению Екатерина прикрепила теплое фото с котом и подписала: "Кототерапия по графику". Несмотря на все, артистка сообщила, что следит за ситуацией в стране: "Трудно засыпать с мыслями о Лизе из Винницы и ее маме… Верю в победу, радуюсь химарсам, пою "Ой в лугу".



Екатерина Тишкевич рассказала о своем состоянии / Фото из инстаграма звезды

Болезнь Екатерины Тишкевич: коротко о главном

В конце июня коллега Екатерины Анастасия Цимбалару рассказала о ее болезни. Впоследствии сама звезда опубликовала фото, на котором изображена уставшей, и поделилась с ней.

Поставить диагноз в Украину не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу.

Все эти месяцы полномасштабной войны актриса, несмотря на страшную боль, продолжала волонтерить и помогать нашей стране.

Екатерина продолжает искать другие, более дешевые клиники, где ее будут готовы принять, однако на это нет много времени.

Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны,

– поделилась актриса.

Кто такая Екатерина Тишкевич: фильмография актрисы

Актриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену.

Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник".

Звезда замужем за актером Валентином Томусяком, который сейчас рядом с ней и поддерживает ее в борьбе с болезнью.