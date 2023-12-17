Еще длинный курс реабилитации, – тяжелобольная Екатерина Тишкевич показалась с мужем в больнице
Источник:Екатерина Тишкевич
На прошлой неделе стало известно, что известная украинская актерка Екатерина Тишкевич попала в реанимацию. К счастью, после 10 дней ей удалось выйти из этого состояния. Теперь знаменитость постепенно восстанавливается и делится с поклонниками результатом лечения.
К тому же она публикует кадры из медучреждения. В частности, недавно поделилась милым фото с мужем.
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Екатерина Тишкевич показалась в больнице
На фото можно увидеть, что актриса чувствует себя уже гораздо лучше. В частности, она опубликовала фото, где ее муж Валентин Томусяк улыбается, а Екатерина будто тянется, чтобы его поцеловать.
Екатерина Тишкевич с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис
Также она распространила пост своего друга, который отметил, что то, что актриса сейчас лучше чувствует себя – это чудо, которое удалось сделать благодаря профессионализму врачей и сильному организму девушки.
Чудо произошло. А точнее – невероятная работа врачей, ресурсы и сильный организм Кати. Она быстро восстанавливается, и впереди еще длинный курс реабилитации,
– отметил друг актрисы.
Друг Екатерины Тишкевич высказался о ее состоянии / Скриншот с инстаграмм-сторис
Болезнь Екатерины Тишкевич
- Ранее актриса рассказывала о своей борьбе с невыносимой головной болью, которая длится уже девять лет. Знаменитость говорила, что пробовала как традиционные, так и альтернативные методы лечения, но медики в Украине сначала не смогли помочь и поставить окончательный диагноз. Екатерина была вынуждена ежедневно употреблять 17 таблеток, пытаясь облегчить свою боль.
- Мать и актриса постоянно искали помощи в различных медучреждениях по всей стране. В конце концов, знаменитости диагностировали "соматоформную головную боль, вызванную функциональным поражением мозга". Это заболевание возникло в результате нарушения биохимии головного мозга после родовой травмы. Симптомы этого состояния начали проявляться после того, как Екатерина достигла 20 лет, хотя в детстве девушке диагностировали церебральный паралич.
- Тишкевич лечилась психотерапией, физическими упражнениями и принимала таблетки. Впоследствии она отправилась на Бали, где пыталась принимать свое состояние, медитировать и не принимать лекарства.
- Впрочем, недавно стало известно, что у Екатерины Тишкевичи диагностировали сепсис. Актриса 10 дней находилась в реанимации, пока медики пытались спасти ее жизнь. К счастью, ее состояние уже улучшилось и она на пути к выздоровлению.