Еще длинный курс реабилитации, – тяжелобольная Екатерина Тишкевич показалась с мужем в больнице

На прошлой неделе стало известно, что известная украинская актерка Екатерина Тишкевич попала в реанимацию. К счастью, после 10 дней ей удалось выйти из этого состояния. Теперь знаменитость постепенно восстанавливается и делится с поклонниками результатом лечения.

К тому же она публикует кадры из медучреждения. В частности, недавно поделилась милым фото с мужем.

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Екатерина Тишкевич показалась в больнице

На фото можно увидеть, что актриса чувствует себя уже гораздо лучше. В частности, она опубликовала фото, где ее муж Валентин Томусяк улыбается, а Екатерина будто тянется, чтобы его поцеловать.



Екатерина Тишкевич с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Также она распространила пост своего друга, который отметил, что то, что актриса сейчас лучше чувствует себя – это чудо, которое удалось сделать благодаря профессионализму врачей и сильному организму девушки.

Чудо произошло. А точнее – невероятная работа врачей, ресурсы и сильный организм Кати. Она быстро восстанавливается, и впереди еще длинный курс реабилитации,

– отметил друг актрисы.



Друг Екатерины Тишкевич высказался о ее состоянии / Скриншот с инстаграмм-сторис

Болезнь Екатерины Тишкевич