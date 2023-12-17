До того ж вона публікує кадри з медзакладу. Зокрема, нещодавно поділилася милим фото з чоловіком.

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Катерина Тишкевич показалася в лікарні

На фото можна побачити, що акторка почувається вже значно краще. Зокрема, вона запостила фото, де її чоловік Валентин Томусяк усміхається, а Катерина ніби тягнеться, щоб його поцілувати.



Катерина Тишкевич з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також вона поширила сторіс свого друга, який зауважив, що те, що акторка зараз краще почувається – це диво, яке вдалося зробити завдяки професіоналізму лікарів.

Диво сталося. А точніше – неймовірна робота лікарів, ресурси, що донатили та сильний організм Каті. Вона швидко відновлюється, і попереду ще довгий курс реабілітації,

– зазначив друг акторки.



Друг Катерини Тишкевич висловився про її стан / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хвороба Катерини Тишкевич