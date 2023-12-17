До того ж вона публікує кадри з медзакладу. Зокрема, нещодавно поділилася милим фото з чоловіком.
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Катерина Тишкевич показалася в лікарні
На фото можна побачити, що акторка почувається вже значно краще. Зокрема, вона запостила фото, де її чоловік Валентин Томусяк усміхається, а Катерина ніби тягнеться, щоб його поцілувати.
Катерина Тишкевич з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також вона поширила сторіс свого друга, який зауважив, що те, що акторка зараз краще почувається – це диво, яке вдалося зробити завдяки професіоналізму лікарів.
Диво сталося. А точніше – неймовірна робота лікарів, ресурси, що донатили та сильний організм Каті. Вона швидко відновлюється, і попереду ще довгий курс реабілітації,
– зазначив друг акторки.
Друг Катерини Тишкевич висловився про її стан / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хвороба Катерини Тишкевич
- Раніше акторка розповідала про свою боротьбу з нестерпним головним болем, який триває вже дев'ять років. Знаменитість говорила, що пробувала як традиційні, так і альтернативні методи лікування, але медики в Україні спочатку не змогли допомогти та поставити їй остаточний діагноз. Катерина була змушена щодня вживати 17 таблеток, намагаючись полегшити свій біль.
- Мати та акторка невпинно шукали допомоги у різних медзакладах по всій країні. Зрештою, знаменитості діагностували "соматоформний головний біль, спричинений функціональним ураженням мозку". Це захворювання виникло внаслідок порушення біохімії головного мозку після пологової травми. Симптоми цього стану почали проявлятися після того, як Катерина досягла 20 років, хоча ще в дитинстві дівчині діагностували церебральний параліч.
- Тишкевич лікувалася психотерапією, фізичними вправами та вживала таблетки. Згодом вона відправилась на Балі, де намагалася приймати свій стан, медитувати та не вживати ліків.
- Втім, нещодавно стало відомо, що у Катерини Тишкевич діагностували сепсис. Актриса 10 днів перебувала в реанімації, поки медики намагалися врятувати її життя. На щастя, її стан вже покращився і вона на шляху до одужання.