Куда исчезла Екатерина Тышкевич, которая была в коме и боролась с тяжелой болезнью

Екатерина Тышкевич популярная украинская актриса, которую зрители могли видеть в сериале "Ничто не случается дважды". Ранее она активно строила актерскую карьеру, однако ее жизнь кардинально изменили серьезные проблемы со здоровьем.

Уже длительное время актриса страдает от сильных хронических головных болей. А в 2023 году она попала в больницу и даже находилась в коме из-за сепсиса. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Екатерина Тышкевич, чем занимается и удалось ли ей избавиться от изнурительной боли.

Где сейчас Екатерина Тышкевич, которая исчезла с экранов?

Украинская актриса Екатерина Тышкевич сегодня не появляется на съемочных площадках и не участвует в съемках фильмов и сериалов. В то же время за ее жизнью можно следить в инстаграме. Именно там на днях актриса призналась, что мнение о том, будто ее история с хроническими головными болями уже позади, является ошибочным.

Екатерина Тышкевич рассказала, что сейчас ей действительно стало легче: в жизни появилось больше смыслов, любви и внутреннего покоя. Однако боль полностью не исчезла, поэтому она продолжает борьбу за свое здоровье.

Вместе с тем актриса отметила, что хочет быть полезной для людей, которые переживают похожий опыт. В своем директе она часто отвечает тем, кто нуждается в поддержке или советах, основанной на ее многолетнем опыте терапии.

Именно поэтому Екатерина создала бесплатный чат поддержки для людей с хроническими головными болями. По ее словам, там собралось много людей с подобными проблемами, а также квалифицированные специалисты, которые могут поддержать и дать рекомендации. Таким образом актриса превратила собственный непростой опыт в помощь другим.

Также на странице Екатерины можно увидеть немало фотографий с ее мужем – Валентином Томусяком. Супруги вместе проходят через все жизненные и профессиональные испытания. Валентин Томусяк сейчас продолжает активно сниматься в украинских фильмах и сериалах. В частности, его можно увидеть во 2-м сезоне сериала "Просто Надежда" и в других проектах. Актер активно поддерживает жену, и это заметно в их совместных публикациях, полных любви.

Что известно о болезни Екатерины Тышкевич?

О серьезной болезни Екатерины Тышкевич стало известно еще в 2022 году. Тогда актриса откровенно рассказала, что страдает от постоянной головной боли. По ее словам, боль настолько сильная, что иногда она не может говорить, смотреть на свет или нормально функционировать.

Именно поэтому ей пришлось поставить актерскую карьеру на паузу и отказаться от съемок. Врачи долгое время не могли установить причину такого состояния, поэтому актриса принимала большое количество различных препаратов в поисках облегчения. В 2022 году Екатерина признавалась, что борется с болезнью уже восьмой год, однако точный диагноз ей до сих пор не поставили.

Вместе с мужем они обращались ко многим украинским специалистам, а впоследствии искали помощи и у врачей за рубежом. В декабре 2023 года стало известно, что Екатерина Тышкевич попала в реанимацию и находилась в крайне тяжелом состоянии. Тогда врачи боролись за ее жизнь, о чем сообщала на своей инстаграм-странице Ольга Сумская. Причиной критического состояния стал сепсис: из-за заражения пострадали легкие, печень и сердце актрисы.

К счастью, Екатерине удалось преодолеть этот сложный период. Сегодня она постепенно стабилизирует свою жизнь и делится своим опытом в соцсетях. В то же время актриса признается, что до сих пор продолжает борьбу с болезнью.