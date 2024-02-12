Украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

После тяжелого состояния в реанимации Екатерина Тышкевич наконец находится дома. Актриса ранее рассказывала, что теперь ее ожидает длительная реабилитация.

А теперь Екатерина призналась, что обратилась к врачам из Техаса, которые дают ей свои рекомендации. Читайте, что рассказала Тышкевич в своем инстаграме.

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Екатерина Тышкевич рассказала для чего носит бандаж

В течение длительного времени она переносит изнурительную головную боль и постоянно ищет способы, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Поэтому Екатерина Тышкевич обратилась к медикам из Техаса.

После полученных рекомендаций от врачей, Екатерина появилась перед своими подписчиками, одетая в специальный бандаж на шее. Актриса поспешила успокоить своих поклонников, утверждая, что все у нее в порядке и нет никаких переломов, это лишь советы медиков.

Я сейчас сотрудничаю онлайн с Техасским центром головной боли. Носить бандаж – это их рекомендация. Я в нем сплю, хожу. С шеей все нормально,

– рассказала Екатерина.

Она указала, что врачи дали такую рекомендацию, учитывая результаты ее МРТ шеи. Медики обнаружили проблему в диске, поэтому на данный момент она выполняет специальные упражнения и следует конкретным рекомендациям.

Екатерина Тышкевич продолжает лечение от боли головы

Это началось, когда актрисе было 20 лет. В течение восьми лет она переносит постоянную головную боль, которая оказывается не просто мигренью или другими приступами, но хронической головной болью, которая может начинаться и длиться месяцами или годами, пока она не принимает большое количество таблеток, включая антидепрессанты и нейролептики.

К счастью, сейчас Екатерина с мужем не опускают руки, а продолжают искать решение этой проблемы и обращаются к разным специалистам.