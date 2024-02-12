А тепер Катерина зізналась, що звернулась до лікарів із Техасу, які дають їй свої рекомендації. Читайте, що розповіла Тишкевич у своєму інстаграмі.

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Катерина Тишкевич розповіла для чого носить бандаж

Протягом тривалого часу вона переносить виснажливий головний біль і постійно шукає способи, щоб позбавитись від нього раз і назавжди. Тому Катерина Тишкевич звернулась до медиків із Техасу.

Після отриманих рекомендацій від лікарів, Катерина з'явилася перед своїми підписниками, вдягнена в спеціальний бандаж на шиї. Акторка поспішила заспокоїти своїх шанувальників, стверджуючи, що все у неї в порядку і немає жодних переломів, це лише поради медиків.

Я зараз співпрацюю онлайн із Техаським центром головного болю. Носити бандаж – це їхня рекомендація. Я в ньому сплю, ходжу. З шиєю все нормально,

– розповіла Катерина.

Вона вказала, що лікарі дали таку рекомендацію, враховуючи результати її МРТ шиї. Медики виявили проблему у диску, тому на цю мить вона виконує спеціальні вправи та слідує конкретним рекомендаціям.

Катерина Тишкевич продовжує лікування від болю голови

Це розпочалося, коли акторці було 20 років. Протягом восьми років вона переносить постійний головний біль, який виявляється не просто мігренню чи іншими нападами, але хронічним головним болем, який може починатися і тривати місяцями або роками, поки вона не приймає велику кількість пігулок, включаючи антидепресанти та нейролептики.

На щастя, зараз Катерина з чоловіком не опускають руки, а продовжують шукати розв'язання цієї проблеми й звертаються до різних фахівців.