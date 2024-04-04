Читала об эвтаназии: Катя Тышкевич показала шрамы от сепсиса и поделилась самочувствием

Украинская актриса Екатерина Тышкевич сейчас сосредоточена на процессе лечения своих шрамов и постоянно ищет способы преодоления головной боли, которая сопровождает ее уже на протяжении лет. Она активно делится своим опытом в социальных сетях, надеясь оказать поддержку тем, кто также оказался в подобной ситуации.

В частности, Екатерина поделилась, что в течение последних недель чувствовала себя очень плохо, но сейчас ей лучше. Также она показала свежие снимки своих больших шрамов, которые актриса имеет из-за сепсиса и теперь хочет от них избавиться.

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Екатерина Тышкевич показала фото шрамов

Тышкевич опубликовала фотографии больших красных пятен на своем теле. Актриса выразила беспокойство, что после последней процедуры лазерной шлифовки ее шрамы стали еще краснее. Однако говорит, что специалист успокоил ее, объяснив, что это является нормальной реакцией на процедуру.

Все шрамы отекли, стали еще краснее и проявились какие-то синюшные черточки. Я запаниковала, потому что стало существенно хуже чем до. Но дерматолог говорит, что это нормальный процесс. Сказала мазать пантенолом и что могут быть даже корочки. Ок, принимаю, мажу,

– подписала фото Екатерина.



Екатерина Тышкевич показала шрамы / Фото из инстаграма актрисы

Екатерина Тышкевич рассказала о самочувствии сейчас

Екатерина Тышкевич поделилась общим самочувствием и рассказала о мерах, которые она принимает, чтобы улучшить свое положение. Она отметила, что еще неделю назад находилась на эмоциональном минусе.

Сейчас мое состояние можно оценивать, как удовлетворительное. А еще неделю назад была полная эмоциональная пропасть и чтение статей об эвтаназии. Поэтому имею положительную динамику,

– говорит Тышкевич.

Екатерина продолжает активно сотрудничать со специалистами, в частности, посещает специальный массаж, где ей в течение двух часов выполняют терапевтический массаж триггерных точек.

Кроме этого, она работает со специалистом, которая помогает актрисе проанализировать события ее жизни, которые могут быть источником травм. Тышкевич отметила, что во время этих сессий она часто рыдает, но понимает, что это часть процесса.

Желаем актрисе скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия!