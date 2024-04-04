Зокрема, Катерина поділилася, що протягом останніх тижнів почувала себе дуже погано, але наразі їй краще. Також вона показала свіжі знімки своїх великих шрамів, які акторка має через сепсис і тепер хоче їх позбутися.

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Катерина Тишкевич показала фото шрамів

Тишкевич опублікувала фотографії великих червоних плям на своєму тілі. Акторка висловила занепокоєння, що після останньої процедури лазерного шліфування її шрами стали ще червонішими. Однак каже, що спеціаліст заспокоїв її, пояснивши, що це є нормальною реакцією на процедуру.

Всі шрами набрякли, стали ще червонішими та проявилися якісь синюшні рисочки. Я запанікувала, бо стало суттєво гірше ніж до. Але дерматолог каже, що це нормальний процес. Сказала мазати пантенолом і що можуть бути навіть корочки. Ок, приймаю, мажу,

– підписала фото Катерина.



Катерина Тишкевич показала шрами / Фото з інстаграму акторки

Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття зараз

Катерина Тишкевич поділилася загальним самопочуттям і розповіла про заходи, які вона приймає, щоб поліпшити своє становище. Вона зазначила, що ще тиждень тому перебувала на емоційному мінусі.

Зараз мій стан можна оцінювати, як задовільний. А ще тиждень тому була повна емоційна прірва і читання статей про евтаназію. Тому маю позитивну динаміку,

– каже Тишкевич.

Катерина продовжує активно співпрацювати з фахівцями, зокрема, відвідує спеціальний масаж, де їй протягом двох годин виконують терапевтичний масаж тригерних точок.

Крім цього, вона працює зі спеціалістом, яка допомагає акторці проаналізувати події її життя, які можуть бути джерелом травм. Тишкевич зазначила, що під час цих сесій вона часто ридає, але розуміє, що це частина процесу.

Бажаємо акторці швидкого одужання і хорошого самопочуття!