И, к сожалению, пока ничего не помогло полностью избавиться от болевых ощущений. На этот раз Екатерина показала видео, как она проходит новый курс процедур и рассказала, что она чувствует.

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Екатерина Тышкевич показала новый метод лечения головной боли

На голову Екатерине одели специальный препарат, который отправлял импульсы по ее телу. Ее руки заметно дрожали от этого процесса. Процедура называется транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Этот метод лечения позволяет стимулировать кору головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов.

Во время процедуры у актрисы лились слезы, но с большой надеждой она надеется, что это поможет уменьшить боль.

С каждым днем усиливают импульс и тело реагирует по-разному. Я сегодня немного монарх и передаю приветствие. Слезы текли постоянно,

– написала Тышкевич.



Екатерина Тышкевич показала процесс лечения / Скриншот из сторис актрисы актрисы

Кроме того, она имела возможность пообщаться с мужем, который в течение 20 лет страдает от хронической головной боли и также проходит курс ТМС. Он почувствовал облегчение после четвертой процедуры, поэтому Тышкевич надеется, что этот метод лечения поможет и ей.

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Актриса рассказала, что посетила нового невролога, который высказал мнение, что "ситуация сложная". Оказалось, что Екатерина попробовала практически все виды препаратов, влияющих на хроническую боль, и обращалась к разным врачам.

Сейчас актриса принимает комбинацию двух антидепрессантов для лечения головной боли, а также антиконвульсант и нейролептик. Кроме того, Екатерина решила попробовать транскраниальную магнитную стимуляцию. Однако, если вышеупомянутые методы не принесут облегчения, следующим шагом может стать электросудорожная терапия, то есть электрошок.