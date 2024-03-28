Екатерина Тышкевич пожаловалась на ухудшение самочувствия: "Опять на антидепрессантах"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже на протяжении многих лет болеет сильными головными болями. В течение последних десяти дней состояние здоровья артистки значительно ухудшилось, и она решила поделиться этим со своими поклонниками.

Тышкевич откровенно призналась, что именно ее беспокоит и какие крайние меры пришлось принять, чтобы хоть немного облегчить состояние. В это трудное время рядом с Екатериной всегда находится ее любимый муж Валентин Томусяк.

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Екатерина Тышкевич рассказала о состоянии здоровья

На странице в инстаграм актриса решила разъяснить своим поклонникам причину своего отсутствия в сети. Причина заключается в плохом самочувствии – сильные головные боли, которые она переносит на протяжении длительного времени, обострились.

По словам Тышкевич, боль настолько сильная, что она уже просто не в состоянии выдержать, поэтому снова начала принимать антидепрессанты.

Не выхожу к вам совсем, когда прям полные гайки по голове. Последние 10 дней как раз такие. Села снова на антидепрессанты, потому что не вывожу, к сожалению,

– поделилась Екатерина.



Екатерина Тышкевич пожаловалась на состояние здоровья / Скриншот

Кроме того, Екатерина Тышкевич рассказала, что в последнее время она сталкивается с проблемой выпадения волос. Звезда утверждает, что результаты анализов в норме, поэтому она не понимает, с чем это может быть связано.

По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме, а я скоро буду голомозая актриса,

– рассказала Тышкевич.

Теперь актриса обратилась за консультацией к трихологу, чтобы решить эту проблему.

Екатерина Тышкевич уже длительное время борется с болями в голове: подробности

Информация о серьезном заболевании Екатерины Тышкевич стала известна в 2022 году.

Актриса рассказала о своих постоянных головных болях и отметила, что украинские врачи не могут установить причину этого состояния. Одна из возможных версий – хроническое соматоформное болевое расстройство. К сожалению, до сих пор Екатерина не смогла избавиться от головной боли, но не теряет надежды, что однажды это произойдет.