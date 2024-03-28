Тишкевич відверто зізналася, що саме її турбує і яких крайніх заходів довелося прийняти, щоб хоч трохи полегшити стан. У цей важкий час поруч з Катериною завжди перебуває її коханий чоловік Валентин Томусяк.

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Катерина Тишкевич розповіла про стан здоров'я

На сторінці в інстаграм акторка вирішила роз'яснити своїм шанувальникам причину своєї відсутності в мережі. Причина полягає в поганому самопочутті – сильні головні болі, які вона переносить протягом тривалого часу, загострилися.

За словами Тишкевич, біль настільки сильний, що вона вже просто не в змозі витримати, тому знову почала приймати антидепресанти.

Не виходжу до вас зовсім, коли прям повні гайки по голові. Останні 10 днів якраз такі. Сіла знову на антидепресанти, бо не вивожу, на жаль,

– поділилася Катерина.



Катерина Тишкевич поскаржилась на стан здоров'я / Скриншот

Крім того, Катерина Тишкевич розповіла, що останнім часом вона стикається з проблемою випадіння волосся. Зірка стверджує, що результати аналізів в нормі, тому вона не розуміє, з чим це може бути пов'язано.

По аналізах катастрофічних дефіцитів немає, щитовидна в нормі, а я скоро буду голомоза акторка,

– розповіла Тишкевич.

Тепер акторка звернулася за консультацією до трихолога, щоб розв'язати цю проблему.

Катерина Тишкевич уже тривалий час бореться з болями у голові: подробиці

Інформація про серйозне захворювання Катерини Тишкевич стала відома у 2022 році.

Актриса розповіла про свої постійні головні болі та зазначила, що українські лікарі не можуть встановити причину цього стану. Одна з можливих версій – хронічний соматоформний больовий розлад. На жаль, дотепер Катерина не змогла позбутися головного болю, але не втрачає надії, що одного дня це станеться.