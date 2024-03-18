Угрозы и ненависть: украинская актриса шокировала ситуацией, случившейся в польском такси

В сети распространяется информация об ужасном инциденте, который случился с украинкой в Польше. В Варшаве таксист угрожал Кристине Петрочук после того, как узнал о ее национальности.

Прочитав историю Кристины, много людей откликнулись с таким же опытом. Среди них также оказалась известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая поделилась собственной ситуацией и призвала сторонников быть осторожными в подобных обстоятельствах.

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Екатерина Тышкевич рассказала о ситуации с польским таксистом

Инцидент произошел в Варшаве, когда актрисе нужно было добраться до подруги на местном такси. Екатерина призналась, уже с первых минут поняла, что эта поездка будет неприятной.

Приехала крайне раздолбанная старая тачка, на заднем сидении уже были две местные девочки, также пассажирки. Водитель супер неряшливый и грубый почти ногами впихнул мой чемодан к девушкам,

– начала Тышкевич.

Екатерина рассказала, что напряжение чувствовалось сразу, но она не могла понять в чем причина. Впоследствии актриса услышала, что водитель и девушки спорят о чем-то на польском и градус конфликта нарастает. Более того, машина раз в 30 минут постоянно останавливалась посреди трассы, а водитель подливал что-то в автомобиль с подозрительной пластиковой бутылки.

Впоследствии он начал кричать и тыкать пальцем на меня. Там уже пошли понятные мне слова, типа "ку*ва" и другие маты,

– поделилась актриса.

Екатерина обратилась к девушкам на английском и они объяснили, что водитель с неуважением высказался об Украине и лично о Тышкевич. Таксист был уверен, что она не поймет языка и позволял себе нагло говорить об украинке. Он надеялся, что польки разделят его взгляды, но они стали на защиту Екатерины и это возмутило его еще больше.

Тогда девушки договорились общаться в переписке, чтобы не провоцировать поляка, ведь тот угрожал, что высадит всех девушек прямо посреди трассы.

Мы добрались целыми и невредимыми, но могло быть совсем иначе. Потому что его агрессия напугала нас всех. Он обвинил меня во всем. Даже в Волынской трагедии. Меня. Лютая ненависть к украинцам,

– подытожила Екатерина.

Тышкевич поблагодарила девушек полячкам, которые поддержали ее в нужный момент и не позволили таксисту оскорблять Украину. А также предостерегла украинцев, которые могут оказаться в подобной ситуации.

В Польше таксист угрожал украинке, закрыв дверь авто: что известно

В Варшаве украинка Кристина Петрочук воспользовалась такси на вокзале. Водитель доставил девушку в отель, но, когда узнал ее национальность, потребовал 300 злотых за двухкилометровую поездку вместо обещанных 20.

Таксист закрыл девушку в машине и угрожал избиением, включив громче музыку и требуя все ее евро. В конце концов, он решил выбросить Кристину из автомобиля.

На рецепции отеля украинку заверили, что шансов обратиться в полицию нет, поскольку она иностранка.