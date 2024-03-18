Прочитавши історію Христини, багато людей відгукнулись із таким самим досвідом. Серед них також виявилась відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка поділилась власною ситуацією та закликала прихильників бути обережними у подібних обставинах.

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Катерина Тишкевич розповіла про ситуацію із польським таксистом

Інцидент трапився у Варшаві, коли акторці потрібно було дістатись до подруги на місцевому таксі. Катерина зізналась, уже з перших хвилин зрозуміла, що ця поїздка буде неприємною.

Приїхала вкрай роздовбана стара тачка, на задньому сидінні уже були дві місцеві дівчинки, також пасажирки. Водій супер неохайний і грубий майже ногами впихнув мою валізу до дівчат,

– розпочала Тишкевич.

Катерина розповіла, що напруга відчувалась одразу, але вона не могла зрозуміти у чому причина. Згодом акторка почула, що водій та дівчата сперечаються про щось польською і градус конфлікту наростає. Ба більше, машина раз на 30 хвилин постійно зупинялась посеред траси, а водій підливав щось в автомобіль із підозрілої пластикової пляшки.

Згодом він почав кричати й тикати пальцем на мене. Там вже пішли зрозумілі мені слова, типу "ку*ва" та інші мати,

– поділилась акторка.

Катерина звернулась до дівчат англійською і вони пояснили, що водій з неповагою висловився про Україну та особисто про Тишкевич. Таксист був впевнений, що вона не зрозуміє мови й дозволяв собі нахабно говорити про українку. Він сподівався, що польки розділять його погляди, але вони стали на захист Катерини й це обурило його ще більше.

Тоді дівчата домовились спілкуватись у листуванні, аби не провокувати поляка, адже той погрожував, що висадить усіх дівчат просто посеред траси.

Ми добрались цілими та неушкодженими, але могло бути зовсім інакше. Бо агресія того таксиста нажахала нас усіх. Він звинуватив мене у всьому. Навіть у Волинській різні. Мене. Люта ненависть до українців,

– підсумувала Катерина.

Тишкевич подякувала дівчатам полячкам, які підтримали її у потрібний момент і не дозволили таксисту ображати Україну. А також застерегла українців, які можуть опинитись у подібній ситуації.

У Польщі таксист погрожував українці, зачинивши двері авто: що відомо

У Варшаві українка Христина Петрочук скористалася таксі на вокзалі. Водій доставив дівчину до готелю, але, коли дізнався її національність, вимагав 300 злотих за двокілометрову поїздку замість обіцяних 20.

Таксист зачинив дівчину у машині та погрожував побиттям, включивши гучніше музику та вимагаючи всі її євро. Зрештою, він вирішив викинути Христину з автомобіля.

На рецепції готелю українку запевнили, що шансів звернутися до поліції немає, оскільки вона іноземка.