Несмотря на тяжелые времена, Елена осталась в Украине. Кино 24 расскажет, чем она сейчас занимается и продолжает ли актерскую деятельность.
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Где сейчас Елена Хохлаткина
Еще до печально известной даты – 24 февраля у Елены Хохлаткиной было запланировано несколько проектов, однако, конечно, все в силу понятных обстоятельств разрушились. В течение полугода было своего рода затишье, ведь театр не работал. Уже потом, когда репетиции возобновились, актриса начала выходить на сцену. Об этом она рассказала в в интервью изданию OBOZ.UA в конце 2023 года.
Актриса поделилась, что, когда возобновились съемки, она отказалась от роли матери российского солдата. Более того, впоследствии с похожим предложением к ней обращались еще раз.
Если бы мне предложили сыграть украинскую мать, я бы согласилась даже бесплатно. Да и гонорары сейчас на все небольшие, срезанные. Но я не проходила по кастингу на какие-то работы, которые нравились, от "мыла" совсем отказалась,
– откровенно тогда рассказала Елена.
Однако актерства женщина не покинула. Заметим, что она снялась в международном проекте – художественном фильме "Комната Марьяны", который создавался в Будапеште.
Сейчас Елена Хохлаткина проживает в Киеве. Актриса продолжает играть в спектаклях Национального академического театра имени Ивана Франко.
Недавно она опубликовала пост, в котором сообщила о премьере фильма "Конотопская ведьма", в котором она сыграла. К слову, дебютировать на экранах лента будет накануне Дня независимости Украины – 22 августа.
Кроме этого, Елена также присоединилась к проекту "Страна сказок", где прочитала аудиосказку для малышей. В частности, произведение в ее исполнении ("Времена года") вышло на ютуб-канале "U.КРАЇНА КАЗОК" в апреле 2024 года.
Фильмография Елены Хохлаткиной
- Памфир – 2022
- Я работаю на кладбище – 2021
- Худшая подруга – 2020
- Доктор Вера – 2020
- Солнечный ноябрь – 2019
- Тайная любовь – 2019
- Крепостная – 2019
- У прошлого в долгу! – 2018