Предлагали сыграть мать российского вояки, однако она сказала – нет: где сейчас Елена Хохлаткина

Елена Хохлаткина – талантливая народная артистка Украины. Зрители ее хорошо знают по проектам "Памфир", "Я работаю на кладбище", "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое", "Сага". Однако жизнь актрисы как и многих других изменилась от начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на тяжелые времена, Елена осталась в Украине. Кино 24 расскажет, чем она сейчас занимается и продолжает ли актерскую деятельность.

Смотрите также Где сейчас актер Дмитрий Сарансков, который попал в скандал из-за дипфейка в сериале

Где сейчас Елена Хохлаткина

Еще до печально известной даты – 24 февраля у Елены Хохлаткиной было запланировано несколько проектов, однако, конечно, все в силу понятных обстоятельств разрушились. В течение полугода было своего рода затишье, ведь театр не работал. Уже потом, когда репетиции возобновились, актриса начала выходить на сцену. Об этом она рассказала в в интервью изданию OBOZ.UA в конце 2023 года.

Актриса поделилась, что, когда возобновились съемки, она отказалась от роли матери российского солдата. Более того, впоследствии с похожим предложением к ней обращались еще раз.

Если бы мне предложили сыграть украинскую мать, я бы согласилась даже бесплатно. Да и гонорары сейчас на все небольшие, срезанные. Но я не проходила по кастингу на какие-то работы, которые нравились, от "мыла" совсем отказалась,

– откровенно тогда рассказала Елена.

Однако актерства женщина не покинула. Заметим, что она снялась в международном проекте – художественном фильме "Комната Марьяны", который создавался в Будапеште.

Сейчас Елена Хохлаткина проживает в Киеве. Актриса продолжает играть в спектаклях Национального академического театра имени Ивана Франко.

Недавно она опубликовала пост, в котором сообщила о премьере фильма "Конотопская ведьма", в котором она сыграла. К слову, дебютировать на экранах лента будет накануне Дня независимости Украины – 22 августа.

Кроме этого, Елена также присоединилась к проекту "Страна сказок", где прочитала аудиосказку для малышей. В частности, произведение в ее исполнении ("Времена года") вышло на ютуб-канале "U.КРАЇНА КАЗОК" в апреле 2024 года.

Фильмография Елены Хохлаткиной