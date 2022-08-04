Это было так тепло, – Елена Кравец со щемлением вспомнила о кастинге с Русланой Писанкой

Юморист и украинская актриса Елена Кравец рассказала, как встретилась с Русланой Писанкой на кастинге шоу "Твой день". По словам звезды 95 квартала, она будто бы "зафиксировалась в молодом состоянии".

В программе "Завтрак с 1+1" Елена поделилась, что когда смотрела на Писанку, чувствовала электрический ток. Актриса запомнилась ей энергичной, живой и доброй.

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Елена Кравец о кастинге с Русланой Писанкой

Юмористка рассказала, что появление коллеги на съемках повлияло на ее внутреннее состояние и сгладило все переживания. Кравец чувствовала какой-то электрический ток от нее. Несмотря на это, Елена до сих пор не может поверить, что Писанки больше нет.

Мне кажется, что она ушла и вернется. Я с ней внутренне не попрощалась,

– сказала звезда.

Кравец вспомнила о кастингах на шоу "Твой день": "Там было много кандидатов, претендентов. И я помню, что в день, когда был кастинг и у меня, Руся очень опоздала. Мы уже общались, а она пришла последней. И такая вся, как Руся, всегда, такая энергичная: "Извините, о чем говорите?" Ну, то есть подхватила все очень быстро. Влилась в процесс. И я помню, что смотрела тогда на нее и просто, мне кажется, я физически ощущала какой-то электрический ток от нее", – дополнила она.

Еще она сказала, что к тому времени начала "общаться" с Писанкой, которая, по словам Елены, будто "зафиксировалась в молодом состоянии".

Я смотрела, потому что я очень волновалась. Для меня это был выдающийся момент, я очень хотела попасть на шоу "Твой день". Я так смотрела на нее и думала: "Я ведь так много лет ее знаю, она не меняется". Она зафиксировалась в каком-то очень молодом состоянии души и вообще.

– напомнила звезда.

"Я поняла, что у нас с ней такая образовалась связь и мы вроде бы начали общаться друг с другом. – отметила Елена. – И так это было тепло. Я помню, когда она зашла, меня отпустило. Я была очень напряженная, но заходит Руся, и меня так "фуухх".

Елена Кравец о кастинге с Русланой Писанкой: смотрите видео

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"Твой день": что известно о проекте

"Твой день" – развлекательное шоу, демонстрируемое на телеканале "1+1". Премьера телевизионного проекта прошла 24 мая 2021 года.

Ведущими были Тимур Мирошниченко, Анастасия Ровинская, Константин Грубич, Владимир Рабчун, Ирина Ванникова, Елена Кравец, Руслана Писанка и Влад Яма.

Напомним, Руслана Писанка умерла в Германии, куда уехала из-за войны. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь, однако пока неизвестно, какую именно. Руслана вела личную борьбу, но не смогла победить в ней. Ее жизнь оборвалась на 57-м году.