Как известно, звезда в последние дни боролась с болезнью в Германии. Там состоялось первое прощание с ней. Похоронят Писанку на Байковом кладбище в Киеве.

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В Германии простились с Русланой Писанкой

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал в фейсбуке, что настоящее имя Писанки – Руфина и попросил поставить за нее свечу в церкви.

Имя Русланы во время крещения – Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу,

– написал он.

Кроме того, мужчина отметил, что в Германии прошло прощание, ведь похоронят артистку в Украине. Детали похорон в Киеве он сообщит позже.

"Друзья, напоминаю... Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была жить последние ее дни. Похороны пройдут в Киеве! Когда смогу привезти ее домой... Точную дату впоследствии", – поделился Исаков.

Стоит отметить, после смерти Писанки мужчина открыл сбор, чтобы "сделать добро для Руси" – собрать для лечения девочке или мальчику, "болеющему чем-то, что подобно тому, что было в Руси". "Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл. Уверен, Русичке это понравится", – писал мужчина Писанки в фейсбуке. Так, на 3 августа он собрал уже около 143 тысяч гривен.

Кто из украинских звезд почтил память Писанки

Украинская знаменитость скончалась от рака в возрасте 57 лет. Коллеги со щемлением вспомнили о талантливой актрисе.

Наталья Могилевская: "Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Настоящее благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!".

Юрий Горбунов: "Всегда полна оптимизма, с удивительным чувством юмора! Прекрасная актриса и телеведущая! Отдыхай Руся! Пусть земля тебе будет пухом".

Ирина Билык: "Ты была самой хорошей из самых хороших, самой красивой из самых красивых! В это невозможно поверить! Светлая память".

Лилия Ребрик: "Руся наша! Светлая память... Не могу поверить... Сегодня ушел из жизни замечательный человек, актриса, телеведущая Руслана Писанка. Всегда улыбчивая, жизнерадостная, энергичная... Почивай с Богом. Люблю тебя очень".

Ольга Фреймут: "Руслана, моя журналистика ориентировалась на Ваши стандарты в профессии, с Вас брала пример. Легкость, уникальность, джазовость. Вы были так едины. Наверное, мы действительно не знаем тайну о небе, если туда в последнее время улетает так много прекрасных украинцев. Там, наверное, действительно очень хорошо".

Больше реакции звезд по ссылке.

Напомним, Руслана Писанка тяжело пережила смерть мамы, которая также болела раком. О своей болезни звезда не признавалась, не хотела, чтобы ее видели другой. Муж уважал право женщины не обнародовать информацию, однако после смерти рассказывал, что актриса всегда, несмотря на закованную боль внутри, улыбалась и была жизнерадостной.