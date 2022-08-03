Як відомо, зірка свої останні дні боролася з хворобою у Німеччині. Саме там відбулося перше прощання з нею. Поховають Писанку на Байковому кладовищі у Києві.

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У Німеччині попрощалися з Русланою Писанкою

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів у фейсбуці, що справжнє ім’я Писанки – Руфіна і попросив поставити за неї свічку у церкві.

Ім'я Руслани під час хрещення – Руфіна. У кого буде можливість, поставте свічечку,

– написав він.

Окрім того, чоловік наголосив, що у Німеччині відбулося прощання, адже поховають артистку в Україні. Деталі похорону в Києві він повідомить згодом.

"Друзі, нагадую... Це не похорон в Німеччині, це прощання тут, в місці, де вона змушена була жити останні її дні. Похорон відбудеться у Києві! Коли зможу привезти її додому... Точну дату згодом", – поділився Ісаков.

Варто зазначити, після смерті Писанки чоловік відкрив збір, щоб "зробити добро для Русі" – зібрати на лікування дівчинці або хлопчику, що "хворіє на щось, що подібне до того, що було в Русі". "Якщо ми врятуємо хоч одне життя, то все це має сенс. Впевнений, Русічці це сподобається", – писав чоловік Писанки у фейсбуці. Так, станом на 3 серпня він зібрав уже близько 143 тисячі гривень.

Хто з українських зірок вшанував пам’ять Писанки

Українська знаменитість померла від раку у віці 57 років. Колеги зі щемом згадали про талановиту актрису.

Наталя Могилевська: "Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та іскрометний гумор – рідкісні якості як для однієї людини. Світла пам‘ять, Руся!".

Юрій Горбунов: "Завжди повна оптимізму, з дивовижним почуттям гумору! Прекрасна актриса і телеведуча! Відпочивай Руся! Нехай земля тобі буде пухом".

Ірина Білик: "Ти була найдобрішою з найдобріших, найгарнішою з найгарніших! В це неможливо повірити! Світла пам'ять".

Лілія Ребрик: "Руся наша! Світла пам'ять… Не можу повірити… Сьогодні пішла з життя чудова людина, актриса, телеведуча Руслана Писанка. Завжди усміхнена, життєрадісна, енергійна… Спочивай з Богом. Люблю тебе дуже".

Ольга Фреймут: "Руслана, моя журналістика орієнтувалась на Ваші стандарти в професії, з Вас брала приклад. Легкість, унікальність, джазовість. Ви були така єдина. Напевно, ми й справді не знаємо таємницю про небо, якщо туди останнім часом відлітає так багато прекрасних українців. Там, напевно, справді дуже добре".

Більше реакції зірок за посиланням.

Нагадаємо, Руслана Писанка важко пережила смерть мами, яка також хворіла на рак. Про свою хворобу зірка не зізнавалася, не хотіла, щоб її бачили іншою. Чоловік поважав право жінки не оприлюднювати інформацію, проте після смерті розповідав, що актриса завжди, попри закутий біль всередині, посміхалася і була життєрадісною.