Они рассказали о том, как костюмы влияли на их игру и почему тема женской свободы и сегодня остается такой актуальной. Больше – в материале 24 Канала.

Что звезды "Кофе с кардамоном" рассказали о вызовах, борьбу и права женщины в XIX веке?

Как вы для себя почувствовали, что означало быть женщиной в XIX веке – больше о красоте или об ограничениях?

"Я думаю, что это больше об ограничении. В то время женщина фактически не имела никаких прав – во всем. Начиная от одежды, которая диктовалась строгими нормами, и заканчивая бытом, где она даже не могла самостоятельно выйти из дома без разрешения. Когда я погрузилась в атмосферу XIX века, то очень остро почувствовала, насколько мы счастливы, живя сегодня, ведь имеем свободу, голос и множество возможностей", – говорит Елена Лавренюк.

Моя героиня, без сомнения, почувствовала прежде всего ограничения. Она хотела писать стихи, хотела быть собой, выражать свои мысли, но общество не давало ей такой возможности. Это время, когда женщина должна была оставаться в пределах, которые определяли другие, и именно поэтому для нее это было болезненно,

– отмечает Полина Арно.

Надежда Хильская признала, что женщинам XIX века, бесспорно, было сложно. Многое зависело от того, в какой семье они родились, какого социального положения были. Но в целом это было время, когда женщины только начинали бороться за свои права, как и героиня из "Кофе с кардамоном. Сила земли" – Анна, которой приходилось доказывать мужчинам вокруг, что она имеет право распоряжаться собственной землей и способна делать это не хуже их.

"Если говорить о том, что тогда означало быть женщиной – то, пожалуй, это сочетание красоты и ограничений. От женщин ожидали, что они будут красивыми, нежными, ухоженными - чтобы мужчине было приятно рядом. Но при этом они фактически не имели возможности принимать решения или влиять на собственную жизнь", – говорит Хильская.

Действительно ли тогдашние женщины были бесправными, или просто боролись за свое место другими способами?

Елена Лавренюк отмечает: "На самом деле уже тогда начинали появляться первые проявления борьбы женщин за свои права. Это началось еще в XVIII веке, в эпоху Просвещения, когда в Европе все активнее говорили о равенстве, свободе и человеческом достоинстве. Именно тогда французская писательница и политическая активистка Олимпия де Гуж написала "Декларацию прав женщины и гражданки", где требовала для женщин таких же прав, которые мужчины получили во время Французской революции. В сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли" мы также показываем эту борьбу – внутреннюю, глубокую, когда героиня стремится оставаться собой, несмотря на давление обстоятельств и традиций."

Я думаю, они боролись, просто делали это по-другому. Даже если им не позволяли говорить вслух, они все равно находили способы высказаться – через моду, через стиль, через то, как они вели себя и даже как одевались. Это была их тихая форма протеста, их язык свободы,

– считает Полина Арно.

Надежда Хильская отметила, что, по ее мнению, женщины в тот период были почти бесправными. Она заметила, что, хотя лично не жила в то время, из известных фактов следует: женщины почти не имели никаких прав и скорее воспринимались как "дополнение" к своим мужчинам, а не как отдельные личности.

Как костюмы – особенно корсеты – повлияли на вашу игру и ощущение себя в роли?

Елена Лавренюк рассказала, что костюмы играли огромную роль в создании образов. По ее словам, корсеты во время съемочного процесса были чрезвычайно тесными, ограничивали движения и даже дыхание и заставляли держать определенную осанку, в отличие от мужских костюмов.

Она отметила, что это было не просто элементом декораций, а частью правдивости истории. Актриса также отметила, что после первого сезона почувствовала серьезные последствия для здоровья: из-за постоянного ношения корсетов у нее возникли деформации и проблемы с кровообращением, и на восстановление понадобился около года. По ее словам, это еще раз доказало, насколько физически непросто было быть женщиной в то время.

"Моя героиня носила одно платье с корсетом и пиджачок со штанами. Когда я была в штанах и рубашке, то чувствовала себя гораздо свободнее – могла двигаться, дышать, жить в кадре. А вот когда надевала платье с корсетом – это совсем другое ощущение, и я чувствовала большую разницу. Все давило, кололось, ограничивало. Было очень неудобно, хотя я даже и бегала в корсете во время одной сцены. Думаю, именно так и чувствовала себя моя героиня – она тоже стремилась к свободе, но даже тогда, ее тело было ограничено тканью, рамками и ожиданиями общества", – отметила Полина Арно.

Когда надеваешь костюм, сразу чувствуешь себя женщиной той эпохи. Я, честно, люблю такие перевоплощения – это помогает погрузиться в роль. Костюм задает не только образ, но и физическое состояние. Корсет, конечно, был очень тесным – порой становилось трудно дышать, особенно когда снимали долго, целый день в жару, или у камина, где горит настоящий огонь и поглощает весь кислород. Бывали моменты, когда даже кружилась голова, но это часть профессии. Мы с этим справлялись и принимали как часть нашей истории,

– поделилась Надежда Хильская.

Случались ли ситуации, когда вы отказывались надевать определенный наряд из-за дискомфорта или этических соображений?

"Наоборот, мне кажется, что даже несмотря на дискомфорт, мы надевали все эти платья и корсеты, потому что они создавали атмосферу красоты и аутентичности. Некоторые костюмы весили несколько килограммов, особенно те, что были расшиты бисером. Помню сцену танца – когда меня поднимали, я всегда смеялась и говорила: "Это не я такая тяжелая, это платье такое тяжелое", – вспоминает Елена Лавренюк.

Полина Арно рассказала, что отказов от костюмов у нее не было, однако она вспомнила случай со штанами, которые оказались маловаты. По ее словам, они сильно давили, и она даже не могла нормально поднять ногу. Актриса отметила, что предупредила костюмеров о неудобстве и готовность одеть их при необходимости, после чего костюм заменили, что спасло ситуацию. Она также добавила, что в целом всегда готова терпеть определенный дискомфорт, если это необходимо для роли.

Это, наверное, больше истории о "капризных актрисах", которой я себя не считаю. Единственное, что могла делать – высказывать пожелания относительно цвета или фасона, но это не более чем пожелания, дизайнер одежды делала все так, как ей это считалась нужным, я же полностью доверяла команде,

– говорит Надежда Хильская.

Если сравнить женщину XIX века и современную - в чем, по вашему мнению, их главная общая сила?

Елена Лавренюк отметила, что независимо от времени и века остаются вечные ценности – любви, преданность и женская внутренняя сила, которая проявляется всегда. По ее словам, женщина во все времена была носительницей жизни, энергии и выносливости, умела приспосабливаться, бороться и вдохновлять. Она также отметила, что история доказывает: именно женщины завоевали себе право быть услышанными и иметь свое место наравне с мужчинами и продолжают эту борьбу и сегодня.

Общая сила – в стремлении обрести свободу. Как в "Кофе с кардамоном. Сила земли", где Анна борется за свободу своей земли, так и моя героиня Грета стремится к свободе слова, свободы быть собой. Она хочет дышать воздухом, в котором есть пространство для мечты, мысли, творчества. И это то, что объединяет женщин всех времен – желание быть свободными в собственном выборе, а не "быть в цепях" на ногах, руках и даже шее,

– признается Полина Арно.

Надежда Хильская считает, что главная сила заключается в любви к свободе. По ее словам, тогда женщины боролись за собственную независимость и право быть отдельной единицей, а не только "приложением" к мужчине.

Она добавила, что и современная женщина является автономной личностью, способной полноценно прожить свою жизнь без мужчины. Хильская заметила, что иногда это происходит вынужденно, например из-за войны, когда многие женщины потеряли своих мужей. В то же время, по ее мнению, желание свободы и возможность спокойно чувствовать себя в ней – это то, что объединяет женщин всех времен.