Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA. По словам Елены, в тот период коллектив искал третью участницу.

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Елена Лавренюк о кастинге в "ВИА Гру"

По словам Елены Лавренюк, тогда группа "ВИА Гра" искала третью участницу для пополнения своего состава. Менеджмент коллектива увидел ее фото и передал их продюсеру Константину Меладзе. После этого Алена получила приглашение на кастинг, но он проходил в довольно непривычном месте для прослушивания.

Когда Лавренюк приехала, она была удивлена, ведь встреча совсем не соответствовала ее ожиданиям.

"Это было не в студии или в офисе, как я представляла, а в машине", – вспоминает актриса.

Такая обстановка очень контрастировала с тем, как Елена себе представляла процесс прослушивания в такой знаменитой группе. Однако она решила все же пройти кастинг. Во время встречи ее спрашивали о ее творческих способностях: умеет ли она петь, танцевать, а также интересовались, где именно она учится.

Планируя поехать домой, поскольку у нее был вечерний поезд, Елена уже была готова оставить это прослушивание, однако менеджер предложил ей остаться.

Когда я уже была готова ехать, менеджер намекнул, что мне лучше остаться. Он спросил, не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась,

– вспоминает актриса.

Елена сразу поняла, что именно имеется в виду. Актриса категорически отказалась от этого предложения. Эта ситуация стала для нее не только неприятной, но и важным жизненным уроком о том, как иногда могут выглядеть реальные условия в шоу-бизнесе.