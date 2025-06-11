Актриса театра и кино поразила подписчиков неожиданной сменой имиджа. В материале Кино 24 покажем эту неожиданную трансформацию.

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Елена Лавренюк изменилась до неузнаваемости ради роли: подробности

В своем инстаграме актриса поделилась видеорилс, на котором предстает в новом образе – с ярко-белыми волосами. Этот смелый шаг она сделала ради роли в своем новом кинопроекте.

Так родилась моя Лили! Несколько месяцев работы над новым проектом: костюм, грим, внутренний мир, конфликт, желания и читки. Мы уже были готовы снимать, но в пространстве появляется идея, что моя героиня – блондинка. Решение было принято сразу. А сейчас в нем нет и сомнений. Это что-то совершенно новое для меня, и я счастлива,

– призналась Елена.

Подписчики актрисы уже засыпали ее страницу комментариями, в которых восхищаются новым образом. А сама Елена пока не раскрывает деталей о самом проекте, держа интригу.

Ожидается, что больше подробностей о новом фильме и роли будет обнародовано в ближайшее время.

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