Подборка любимых фильмов и сериалов Елизаветы II: от мультфильмов до детективов

Королева Великобритании Елизавета II, правившая Соединенным Королевством семь десятилетий, была частью жизни нации и мира в целом. Она – одна из самых известных фигур в мире и стала источником интереса для многих. Но, каковы были вкусы самой королевы? Редакция Кино 24 составила подборку ее любимых фильмов и сериалов.

Есть множество документальных картин, показывающих жизнь Ее Величества с разных взглядов. А также вымышленные сюжеты для кино и телевидения, пытающиеся дать зрителям возможность заглянуть за кулисы жизни этого человека. Однако посмотрим на это с другой стороны и назовем любимые ленты покойной королевы, которые она обожала просматривать во время отдыха в своем замке Балморал.

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Известно, что любимым фильмом королевы является "Флэш Гордон" 1980 года, а также она с восхищением просматривала сериалы, среди которых: "Доктор Кто" с Мэттом Смитом в главной роли, "Бабье лето", "Соблюдая приличия" и другие. Больше всего она любила просматривать мультфильм "Приключения Паддингтона".

Кстати, Мэтт Смит на днях заявил, что королева смотрела сериал "Корона". Она, насколько известно, отмечала, что он не показывает подлинной жизни королевской семьи.

Любимые фильмы и сериалы Елизаветы II: подборка

"Флэш Гордон" / Flash Gordon

Это фантастический фильм 1980 года и экранизация одноименного комикса 30-х годов. Несмотря на то, что он совершенно провалился в прокате, королю Елизавете II он очень понравился. По сюжету Минг Жестокий, диктатор планеты Монго, хочет уничтожить Землю, послав на нее разрушительное излучение. В то же время персонаж Флэш Гордон и его подруга Арден отправляются на Монго на ракете доктора Заркова, чтобы остановить Минга. Интересно, что все песни к фильму были написаны и исполнены группой Queen.

"Флэш Гордон": смотрите трейлер

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"Приключения Паддингтона" / Paddington

"Приключения Паддингтона" – милый комедийный мультфильм о мишке по имени Паддингтон. По сюжету из темного Перу в Англию приехал добрый и воспитанный мишка с английскими манерами. Он относится к редкому виду перуанских медведей. Добрая женщина из семьи Брауни увидела Паддингтона на вокзале и решила приютить его. И пока медвежонок привыкает к новым условиям в большом городе, на него уже началась охота. Таксидермистка Миллисент хочет сделать из Паддингтона чучело для своего музея. Позже был снят сиквел с новыми приключениями Паддингтона.

"Приключения Паддингтона" 2014: смотрите трейлер

"Доктор Кто" / Doctor Who

"Доктор Кто" – британский научно-фантастический телесериал компании BBC, которая с перерывами продолжается с 1963 года. В центре сюжета – приключения путешественника во времени, известного как Доктор, и его спутников. Вместе они исследуют время и пространство, попутно решая разные проблемы и восстанавливая нарушенную справедливость.

Интересно, что этот сериал стал поистине культовым фаворитом на телевидении и повлиял на поколение британских телевизионных сценаристов. он получил международное признание и награжден премией BAFTA как лучший сериал 2006 года. А в 2013 году, в честь 50-летнего юбилея сериала, Королевская почта Великобритании выпустила серию почтовых марок, посвященных "Доктору Кто".

"Доктор Кто" 1 сезон: смотрите трейлер

"Убийства в Мидсомере" / Midsomer murders

Ее Величество очень любило британские детективы. В частности, "Убийства в Мидсомере", в котором расследуют убийства в вымышленном английском графстве Мидсомер. Премьера прошла в 1997 году. Сериал сняли по мотивам романа Кэролайн Грэм. Главного героя старшего инспектора Барнаби к 14 сезону сыграл актер Джон Нетлс, а позже – Нил Даджен.

"Убийства в Мидсомере": смотрите фрагмент из сериала

"Соблюдая приличия" / Keeping Up Appearances

Главная героиня этого сериала, которым восхищалась Елизавета II, прилагает немало усилий для достижения успеха. Она даже свою фамилию неестественно произносит с французскими манерами. Это очень смешит всех вокруг, а ей разве доставляет хлопоты. Сериал выходил в 1990-х.

"Соблюдая приличия": смотрите фрагмент из сериала

Напомним, сегодня, 19 сентября, в 13 часов по киевскому времени в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны Елизаветы II. Ее Величество похоронят в часовне святого Георгия Виндзорского замка, который является особенным для всей королевской семьи. Там постоянно жили 40 монархов на протяжении почти 1000 лет. После погребения королевы согласно решению короля, вся королевская семья вступит в 7-дневный траур.

Новым королем Великобритании стал Чарльз III, которого официально провозгласили 10 сентября.