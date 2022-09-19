Є безліч документальних картин, які показують життя Її Величності з різних поглядів. А також вигадані сюжети для кіно та телебачення, які намагаються дати глядачам можливість зазирнути за лаштунки життя цієї людини. Проте подивимося на це з іншої сторони й назвемо найулюбленіші стрічки покійної королеви, які вона обожнювала переглядати під час відпочинку у своєму замку Балморал.

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Відомо, що найулюбленішим фільмом королеви є "Флеш Гордон" 1980 року, а також вона із захопленням переглядала серіали, серед яких: "Доктор Хто" з Меттом Смітом у головній ролі, "Бабине літо", "Дотримуючись пристойності" та інші. Понад усе вона любила переглядати мультфільм "Пригоди Паддінгтона".

До речі, Метт Сміт днями заявив, що королева дивилася серіал "Корона". Вона, наскільки відомо, вона зазначала, що він не показує справжнього життя королівської родини.

Улюблені фільми та серіали Єлизавети II: добірка

"Флеш Гордон" / Flash Gordon

Це фантастичний фільм 1980 року та екранізація однойменного коміксу 1930-х років. Не зважаючи на те, що він абсолютно провалився у прокаті, королеві Єлизаветі II він дуже сподобався. За сюжетом Мінг Жорстокий, диктатор планети Монго, хоче знищити Землю, пославши на неї руйнівне випромінювання. Водночас персонаж Флеш Гордон та його подруга Арден вирушають на Монго на ракеті доктора Заркова, щоб зупинити Мінга. Цікаво, що усі пісні до фільму були написані та виконані гуртом Queen.

"Флеш Гордон": дивіться трейлер

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"Пригоди Паддінгтона" / Paddington

"Пригоди Паддінгтона" – милий комедійний мультфільм про ведмедика на ім’я Паддінгтон. За сюжетом з темного Перу до Англії приїхав добрий та вихований ведмедик з англійськими манерами. Він належить до рідкісного виду перуанських ведмедів. Добра жінка з сім'ї Брауні побачила Паддінгтона на вокзалі та вирішила прихистити його. І поки ведмедик звикає до нових умов у великому місті, на нього вже почалось полювання. Таксидермістка Міллісент хоче зробити з Паддінгтона опудало для свого музею. Пізніше було знято сиквел з новими пригодами Паддінгтона.

"Пригоди Паддінгтона" 2014: дивіться трейлер

"Доктор Хто" / Doctor Who

"Доктор Хто" — британський науково-фантастичний телесеріал компанії BBC, що з перервами триває від 1963 року. У центрі сюжету – пригоди мандрівника в часі, відомого як Доктор, та його супутників. Разом вони досліджують час і простір, попутно розв'язуючи різні проблеми й відновлюючи порушену справедливість.

Цікаво, що цей серіал став справді культовим фаворитом на телебаченні й вплинув на покоління британських телевізійних сценаристів. він здобув міжнародне визнання і був нагороджений премією BAFTA як найкращий серіал 2006 року. А у 2013 році, на честь 50-річного ювілею серіалу, Королівська пошта Великої Британії випустила серію поштових марок, присвячених "Доктору Хто".

"Доктор Хто" 1 сезон: дивіться трейлер

"Вбивства в Мідсомері" / Midsomer murders

Її Величність дуже любила британські детективи. Зокрема "Вбивства в Мідсомері", в якому розслідують вбивства у вигаданому англійському графстві Мідсомер. Прем’єра відбулася у 1997 році. Серіал зняли за мотивами роману Керолайн Ґрем. Головного героя старшого інспектора Барнабі до 14 сезону зіграв актор Джон Нетлс, а пізніше – Ніл Даджен.

"Вбивства в Мідсомері": дивіться фрагмент з серіалу

"Дотримуючись пристойності" / Keeping Up Appearances

Головна героїня цього серіалу, яким захоплювалася Єлизавета II, докладає чимало зусиль, аби досягнути успіху. Вона навіть своє прізвище неприродно вимовляє з французькими манерами. Це дуже смішить усіх навколо, а їй хіба завдає клопоту. Серіал виходив у 1990-х.

"Дотримуючись пристойності": дивіться фрагмент з серіалу

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 13 годині за київським часом у Вестмінстерському абатстві відбудеться похорон Єлизавети II. Її Величність поховають у каплиці святого Георгія Віндзорського замку, який є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років. Після поховання королеви згідно з рішенням короля, уся королівська сім'я вступить у 7-денну жалобу.

Новим королем Великої Британії став Чарльз III, якого офіційного проголосили 10 вересня.