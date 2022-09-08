Редакція Кіно 24 обрала найкращі фільми та серіали, які допоможуть зануритися в королівське життя та дізнатися більше про 70-річне правління Єлизавети II.

До теми Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Відомо, що Єлизавета II в дитинстві навіть і не мріяла стати королевою, адже це було настільки малоймовірно, що батьки Її Величності, мабуть, і не допускали такої думки. Однак після того, як король Едуард VIII зрікся трону задля шлюбу з коханою, монархом став батько Єлизавети II – Георг VI. Після його смерті у 1952 році Її Величність очолила Сполучене Королівство Великої Британії. Тоді королеві було всього 27 років.

Фільми й серіали про королеву Великої Британії Єлизавету II

"Коронація королеви", 1953 рік

Цей документальний історичний фільм розповідає про процес коронації королеви Єлизавети II. Фільм отримав номінацію на Оскар, Золотий глобус та премію BAFTA.

"Коронація королеви" 1953: дивіться трейлер



Серіал "Корона", 2016 і до сьогодні

Події серіалу засновані на історичних фактах, однак сюжет містить і вигадані сцени. "Корону" вважають одним із найкращих серіалів сьогодення, адже він демонструє, як Єлизавета II зійшла на трон та упродовж усього свого правління берегла одвічні традиції. Автори проєкту показали, наскільки мудро і виважено Її Величність зі своїми родичами та помічниками знаходять вихід з будь-яких ситуацій.

Серіал "Корона" 5 сезон: дивіться трейлер

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"Королева", 2006 рік

Мабуть, одним із найскладніших моментів життя британської монархії була загибель принцеси Діани. Всі знали про її непростий шлюб та стосунки з королівськими родичами. Після новин про аварію Єлизавета II з внуками Гаррі та Вільямом усамітнилась у заміській резиденції та готувалась до прощання з невісткою.

Кінострічка "Королева" розповість саме про цей етап життя Букінгемського палацу та роль прем'єр-міністра Тоні Блера в інформуванні громадськості. Фільм точно не розчарує глядачів, адже майстерна гра Гелен Міррен не дає й долі сумніву, що перед вами – реальне життя королеви.

Фільм "Королева" 2006: дивіться відео

"Лондонські канікули", 2014 рік

Кінострічка "Лондонські канікули" показує життя Єлизавети II та її сестри Маргарет ще до коронації. Спадкоємиці британського престолу активно допомагали військовим під час Другої світової війни. Так, Єлизавета II вивчилась на механіка та лагодила автівки. Тому у 1945 році знамениті британки вирушили на площу Лондона святкувати перемогу над фашизмом. В які пригоди потрапили Єлизавета II й Маргарет – дізнаєтеся у комедії "Лондонські канікули".

"Лондонські канікули" 2014: дивіться трейлер

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"Королева світу", 2018 рік

Документальна кінострічка "Королева світу" стала справжньою сенсацією. Все тому, що Її Величність вкрай рідко підпускала журналістів до палацу. Однак у 2018 році вона кілька днів провела перед камерою, показавши залаштункові деталі підготування до весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а також свої щоденні справи.

Документальна стрічка "Королева світу": дивіться відео



"Королівський коргі", 2019 рік

Це мультфільм про пригоди Рекса, найулюбленішої собаки королеви Великої Британії.

"Королівські коргі" 2019: дивіться трейлер



"Король говорить", 2010 рік

Фільм розповідає про Георга VI, який готується до очолення монархії. Єдиною його проблемою є боязнь виступати на публіці та заїкання. Допоможе майбутньому королю фахівець з нетрадиційними методами лікування. В картині можна побачити маленьку Єлизавету II і її сестру.

"Король говорить" 2010: дивіться онлайн

The Queen Unseen, 2021 рік

У документальній стрічці вирішили показати, що Єлизавета II – не тільки королева однієї з найвпливовіших держав світу, але й любляча дружина і мама, а також любителька природи. У фільмі показали про:

Турне Єлизавети II та Філіпа у 1953 році;

Різдво у Новій Зеландії;

Єлизавета II та природа;

Робота королеви Єлизавети II.

The Queen Unseen: дивіться відео