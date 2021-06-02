Редакция Кино 24 выбрала лучшие из них, что помочь вам узнать лучше мир королевской семьи и правление Елизаветы II.
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Напомним, что Елизавета II в детстве даже и не мечтала стать королевой, ведь это было настолько маловероятно, что родители Ее Величества, видимо, и не допускали такой мысли. Однако после того, как король Эдуард VIII отрекся от трона ради брака с любимой, монархом стал отец Елизаветы II – Георг VI. После его смерти в 1952 году Ее Величество возглавила Великобританию. Тогда королеве было всего 25 лет. С этого дня прошло 68 лет, а Ее Величество и вся королевская семья все больше и больше привлекают внимание общественности.
Фильмы о королеве Великобритании Елизавете II
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"Коронация королевы"
Этот документальный исторический фильм рассказывает о процессе коронации королевы Елизаветы II. Фильм получил номинацию на Оскар, Золотой глобус и премию BAFTA.
"Коронация королевы" 1953: смотрите трейлер
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Сериал "Корона"
События сериала основаны на исторических фактах, однако сюжет содержит и вымышленные сцены. И это отнюдь не вредит рейтингу ленты: "Корону" считают одним из лучших сериалов современности, ведь он демонстрирует, как Елизавета II взошла на трон и хранит исконные традиции.
Конечно, жизнь монарха не обходится без скандалов. Поэтому авторы проекта показали, насколько мудро и взвешенно Ее Величество со своими родственниками и помощниками находят выход из любых ситуаций.
Сериал "Корона" 2016 – до сегодня: смотрите трейлер
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"Королева"
Пожалуй, одним из самых сложных моментов жизни британской монархии была гибель принцессы Дианы. Все знали о ее непростом браке и отношениях с королевскими родственниками. После новостей об аварии Елизавета II с внуками Гарри и Уильямом уединилась в загородной резиденции и готовилась к прощанию с невесткой.
Кинолента "Королева" расскажет именно об этом этапе жизни Букингемского дворца и роли премьер-министра Тони Блэра в информировании общественности. Фильм точно не разочарует зрителей, ведь искусная игра Хелен Миррен не дает и доли сомнения, что перед вами – реальная жизнь королевы.
Фильм "Королева" 2006: смотрите видео
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"Лондонские каникулы"
Кинолента "Лондонские каникулы" показывает жизнь Елизаветы II и ее сестры Маргарет еще до коронации. Наследницы британского престола активно помогали военным во время Второй мировой войны. Так, Елизавета II выучилась на механика и чинила машины. Поэтому в 1945 году знаменитые британки отправились на площадь Лондона праздновать победу над фашизмом. В какие приключения попали Елизавета II и Маргарет – зрители узнают в комедии "Лондонские каникулы".
"Лондонские каникулы" 2014: смотрите трейлер
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"Королева Мира"
Документальная кинолента "Королева мира" стала настоящей сенсацией. Все потому, что Ее Величество крайне редко подпускает журналистов во дворец. Однако в 2018 году она несколько дней провела перед камерой, показав закулисные детали подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также свои ежедневные дела.
Документальная лента "Королева мира": смотрите видео
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"Королевский корги"
Это мультфильм о приключениях Рекса, самой любимой собаки королевы Великобритании.
"Королевские корги" 2019: смотрите трейлер
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"Король говорит"
Фильм рассказывает о Георге VI, который готовится к возглавлению монархии. Единственной его проблемой является боязнь выступать на публике и заикание. Помогать будущему королю будет специалист с нетрадиционными методами лечения. В картине можно увидеть маленькую Елизавету и ее сестру.
"Король говорит" 2010: смотрите онлайн
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The Queen Unseen
В документальной ленте решили показать, что Елизавета II не только королева одной из самых влиятельных стран мира, но и любящая жена и мама, а также любительница природы. В фильме показали:
- Турне Елизаветы II и Филиппа в 1953 году;
- Рождество в Новой Зеландии;
- Елизавета II и природа;
- Работа королевы Елизаветы II.