Редакция Кино 24 выбрала лучшие из них, что помочь вам узнать лучше мир королевской семьи и правление Елизаветы II.

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Напомним, что Елизавета II в детстве даже и не мечтала стать королевой, ведь это было настолько маловероятно, что родители Ее Величества, видимо, и не допускали такой мысли. Однако после того, как король Эдуард VIII отрекся от трона ради брака с любимой, монархом стал отец Елизаветы II – Георг VI. После его смерти в 1952 году Ее Величество возглавила Великобританию. Тогда королеве было всего 25 лет. С этого дня прошло 68 лет, а Ее Величество и вся королевская семья все больше и больше привлекают внимание общественности.

Фильмы о королеве Великобритании Елизавете II

"Коронация королевы"

Год: 1953

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb:

Оригинальное название: A Queen Is Crowned

Этот документальный исторический фильм рассказывает о процессе коронации королевы Елизаветы II. Фильм получил номинацию на Оскар, Золотой глобус и премию BAFTA.

"Коронация королевы" 1953: смотрите трейлер

Сериал "Корона"

Год: 2016 сегодня

Страна: Великобритания, США

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригинальное название: The Crown

События сериала основаны на исторических фактах, однако сюжет содержит и вымышленные сцены. И это отнюдь не вредит рейтингу ленты: "Корону" считают одним из лучших сериалов современности, ведь он демонстрирует, как Елизавета II взошла на трон и хранит исконные традиции.

Конечно, жизнь монарха не обходится без скандалов. Поэтому авторы проекта показали, насколько мудро и взвешенно Ее Величество со своими родственниками и помощниками находят выход из любых ситуаций.

Сериал "Корона" 2016 – до сегодня: смотрите трейлер

"Королева"

Год: 2006

Страна: Великобритания, Италия

Рейтинг IMDb: 7,3

Оригинальное название: The Queen

Пожалуй, одним из самых сложных моментов жизни британской монархии была гибель принцессы Дианы. Все знали о ее непростом браке и отношениях с королевскими родственниками. После новостей об аварии Елизавета II с внуками Гарри и Уильямом уединилась в загородной резиденции и готовилась к прощанию с невесткой.

Кинолента "Королева" расскажет именно об этом этапе жизни Букингемского дворца и роли премьер-министра Тони Блэра в информировании общественности. Фильм точно не разочарует зрителей, ведь искусная игра Хелен Миррен не дает и доли сомнения, что перед вами – реальная жизнь королевы.

Фильм "Королева" 2006: смотрите видео

"Лондонские каникулы"

Год: 2014

Страна: Великобритания, Италия

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: A Royal Night Out

Кинолента "Лондонские каникулы" показывает жизнь Елизаветы II и ее сестры Маргарет еще до коронации. Наследницы британского престола активно помогали военным во время Второй мировой войны. Так, Елизавета II выучилась на механика и чинила машины. Поэтому в 1945 году знаменитые британки отправились на площадь Лондона праздновать победу над фашизмом. В какие приключения попали Елизавета II и Маргарет – зрители узнают в комедии "Лондонские каникулы".

"Лондонские каникулы" 2014: смотрите трейлер

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"Королева Мира"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6,3

Документальная кинолента "Королева мира" стала настоящей сенсацией. Все потому, что Ее Величество крайне редко подпускает журналистов во дворец. Однако в 2018 году она несколько дней провела перед камерой, показав закулисные детали подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также свои ежедневные дела.

Документальная лента "Королева мира": смотрите видео

"Королевский корги"

Год: 2019

Страна: Бельгия

Рейтинг IMDb: 6,3

Оригинальное название: The Queen'S Corgi

Это мультфильм о приключениях Рекса, самой любимой собаки королевы Великобритании.

"Королевские корги" 2019: смотрите трейлер

"Король говорит"

Год: 2010

Страна: Великобритания, США

Рейтинг IMDb: 8,0

Оригинальное название: The King's Speech

Фильм рассказывает о Георге VI, который готовится к возглавлению монархии. Единственной его проблемой является боязнь выступать на публике и заикание. Помогать будущему королю будет специалист с нетрадиционными методами лечения. В картине можно увидеть маленькую Елизавету и ее сестру.

"Король говорит" 2010: смотрите онлайн

The Queen Unseen

Год: 2021

В документальной ленте решили показать, что Елизавета II не только королева одной из самых влиятельных стран мира, но и любящая жена и мама, а также любительница природы. В фильме показали: