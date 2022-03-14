Ребел Уилсон показала средний палец Путину на BAFTA-2022
Как сообщает 24 канал, на награждении, состоявшемся вчера, 13 марта, в Лондоне, Ребел Уилсон была ведущей шоу. Перед выступлением актрисы Эмилии Джонс, она сообщила, на сцене будут два сурдопереводчика.
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Позже, со словами "А это жест для Путина", она показала средний палец. Но этот момент, к сожалению, заблурили организаторы шоу.
Заметим, что зрители премии были поражены и поддержали ведущую аплодисментами. "Она говорит за всех нас. Спасибо Ребел", "Видел, понравилось, в совершенстве", – написали поклонники киноиндустрии.
Поддержка Украины на премии BAFTA-2022
Кроме этого, Глава кинопремии Кришненду Маджумдар в начале торжественной церемонии заявил, что надеется на мир. Он поблагодарил журналистов в Украине и поддержал украинцев.
Вместе с нашими коллегами из Украинской киноакадемии мы солидарны и надеемся на восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, которые освещают события в Украине... Наши мнения с народом Украины, а также теми, кто пострадал от других конфликтов во всем мире,
– сказал он.
Бенедикт Камбербетч еще раз поддержал Украину. На торжественную церемонию актер надел элегантный черный костюм, а свой образ дополнил сине-желтым значком.